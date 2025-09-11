본문 바로가기
한국거래소, 부산서 FIA 포럼 개최…시장 발전전략 논의

김진영기자

입력2025.09.11 07:11

시계아이콘00분 35초 소요
한국거래소가 10일 부산 시그니엘 호텔에서 FIA(국제파생상품협회) 포럼을 개최했다.


이 포럼은 FIA가 세계 주요 금융중심지에서 각 지역 대표 거래소와 공동으로 개최하는 국제 파생상품 콘퍼런스다.

이날 포럼에는 부산시를 비롯한 해외거래소, 글로벌 투자기관 및 지수 사업자 등 업계 관계자 약 250여명이 참석해 글로벌 파생시장 주요 현안과 한국 시장의 미래 발전 전략에 대해 논의했다.


정은보 거래소 이사장은 환영사에서 "통합거래소 출범 20주년 및 야간 거래 도입 원년을 맞아 한국 파생시장의 글로벌 경쟁력을 강화해야 한다"며 "지정학적 리스크 확대와 디지털 자산 부상 등 시장환경 변화에 대응하기 위해 신상품 개발, 24시간 거래체계 구축, 시장 안전장치 강화에 집중할 것"이라고 말했다.


정 이사장은 이어 "규제당국, 글로벌 투자기관과의 협력을 통해 회복력 있고 포용적인 시장을 함께 만들어 나가자"며 "이번 포럼이 글로벌 파트너십을 강화하는 계기가 되길 바란다"고 덧붙였다.

패널토론 첫 번째 세션에서는 한국 파생시장의 거래 인프라 및 제도 개선 관련 성과가 다뤄졌다. 두 번째 세션에서는 외국인 투자자 관점에서의 한국 시장 매력도와 개선 필요 사항, 글로벌 투자자 유입 확대를 위한 해외 기관과의 연계 협력 방안 등이 논의됐다.

정은보 한국거래소 이사장이 10일 부산 시그니엘 호텔에서 열린 FIA(국제파생상품협회)에 앞서 환영사를 하고 있다. 한국거래소

김진영 기자 camp@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr)

