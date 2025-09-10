본문 바로가기
대통령실

한일 정부, 서울서 4차 경제안보대화 개최…공급망·AI 기술 협력 논의

임철영기자

입력2025.09.10 18:31

한일 정부가 10일 서울에서 제4차 한일 경제안보대화를 개최했다고 대통령실이 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

한국에서는 송기호 경제안보비서관이, 일본에서는 소우다 다케시 국가안전보장국 내각심의관이 각각 수석대표로 참석했다. 한일 경제안보대화는 그간 3차례 개최한 바 있으며 이번 경제안보대화는 지난달 23일 양국 정상이 경제안보 분야에서 소통을 강화하기로 합의한 데에 따른 것이다.


이번 회의에서 한일은 ▲경제안보정책에 대한 상호 이해 제고 ▲공급망 협력 ▲인공지능(AI), 퀀텀(양자) 등 첨단기술 협력 ▲다자무대에서의 상호 공조 방안 등 경제안보 관련 다양한 주제에 대해 의견을 교환하고 구체적 협력 방안을 모색했다.

한편 양국 정부는 내년 중 5차 경제안보대화를 개최하기로 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

