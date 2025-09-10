한일 정부, 서울서 4차 경제안보대화 개최…공급망·AI 기술 협력 논의

한일 정부가 10일 서울에서 제4차 한일 경제안보대화를 개최했다고 대통령실이 밝혔다.

한국에서는 송기호 경제안보비서관이, 일본에서는 소우다 다케시 국가안전보장국 내각심의관이 각각 수석대표로 참석했다. 한일 경제안보대화는 그간 3차례 개최한 바 있으며 이번 경제안보대화는 지난달 23일 양국 정상이 경제안보 분야에서 소통을 강화하기로 합의한 데에 따른 것이다.

이번 회의에서 한일은 ▲경제안보정책에 대한 상호 이해 제고 ▲공급망 협력 ▲인공지능(AI), 퀀텀(양자) 등 첨단기술 협력 ▲다자무대에서의 상호 공조 방안 등 경제안보 관련 다양한 주제에 대해 의견을 교환하고 구체적 협력 방안을 모색했다.

한편 양국 정부는 내년 중 5차 경제안보대화를 개최하기로 했다.





