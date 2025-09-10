본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

신한은행, 하반기 채용 실시…100여명 규모

김혜민기자

입력2025.09.10 15:23

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

일반 행원 외 전문분야·특성화고 채용 눈길

신한은행은 10일부터 총 100여명 규모의 2025년도 하반기 채용을 실시한다.

신한은행, 하반기 채용 실시…100여명 규모
AD
원본보기 아이콘

이번 채용은 ▲일반직 신입행원 공개채용(지역인재 포함) ▲전문분야 비스포크(Bespoke) 채용 ▲사무인력 채용 등으로 진행된다.


신한은행은 특히 금융업 본연의 전문성을 강화하기 위해 리스크모델링 전문가, 회계사 2차 합격자 등 전문 역량을 갖춘 인재를 선발하는 비스포크 채용을 진행하기로 했다. 젊은 인재들의 조기 사회 진출을 지원하기 위해 사무인력 직군에는 특성화고 특별채용을 신규 도입했다.

한편 신한은행은 다양성 시대에 맞춰 채용 방식을 다변화하고 있다. 올해 상반기에는 일반직 공개채용 과정에 지역인재 전형을 도입했으며, 전역 장교를 대상으로 한 리더십 특별채용 등으로 총 120명을 선발한 바 있다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 제일 슬림"…공기 같은 159만원 아이폰, 들고 있는 깜빡할 뻔

서울시가 내 건강수명 3년 늘려준다고?

옆자리 승객 불편하다면… 코레일 앱으로 자리 바꾼다

보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치

최고 성능 '아이폰 17 시리즈' 공개에도…애플 주가 1.5% 하락

잘나가는 '한국산' 카피…짝퉁 피해 규모 11兆 넘었다

"정품 아닌 거 저도 아는데요?"…마약보다 높은 2000% 수익률 알고 보니④

새로운 이슈 보기