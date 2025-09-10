신한은행, 하반기 채용 실시…100여명 규모

일반 행원 외 전문분야·특성화고 채용 눈길

신한은행은 10일부터 총 100여명 규모의 2025년도 하반기 채용을 실시한다.

이번 채용은 ▲일반직 신입행원 공개채용(지역인재 포함) ▲전문분야 비스포크(Bespoke) 채용 ▲사무인력 채용 등으로 진행된다.

신한은행은 특히 금융업 본연의 전문성을 강화하기 위해 리스크모델링 전문가, 회계사 2차 합격자 등 전문 역량을 갖춘 인재를 선발하는 비스포크 채용을 진행하기로 했다. 젊은 인재들의 조기 사회 진출을 지원하기 위해 사무인력 직군에는 특성화고 특별채용을 신규 도입했다.

한편 신한은행은 다양성 시대에 맞춰 채용 방식을 다변화하고 있다. 올해 상반기에는 일반직 공개채용 과정에 지역인재 전형을 도입했으며, 전역 장교를 대상으로 한 리더십 특별채용 등으로 총 120명을 선발한 바 있다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



