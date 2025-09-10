본문 바로가기
'반도체 인재와 기업을 잇다'…인하대서 12일 반도체기업 설명회

박혜숙기자

입력2025.09.10 14:34

반도체 기업과 대학생이 참여하는 '인천 반도체 캠퍼스 커넥트 데이'가 오는 12일 인하대학교 60주년 기념관에서 열린다.


인천시와 인천반도체포럼, 인천테크노파크, 인하대, 인천지방중소벤처기업청 등이 행사를 공동 주관하며 지역 반도체 기업의 채용 정보와 함께 구인 구직 기회를 제공할 예정이다.

행사에는 스태츠칩팩코리아와 앰코테크놀로지코리아, 엠에스씨, 칩스케이, 미코세라믹스 등 10개 반도체 기업이 참여해 기업설명회와 상담 부스 운영 등 다양한 프로그램을 진행한다.


기업설명회에서는 각 회사 현황과 성장 비전, 채용 계획, 기업별 특성과 인재상을 소개한다. 또 상담 부스에서는 학생들이 기업 인사담당자와 1대 1로 만나 직무별 역할, 근무 환경, 기업 문화, 복지 혜택 등을 직접 확인할 수 있다.


이 행사는 반도체 분야 취업에 관심 있는 대학생 누구나 참여할 수 있으며 오는 11월에는 인천대에서도 개최될 예정이다.

유정복 인천시장은 "지역 대학생들이 반도체 기업의 생생한 채용 정보를 얻고 진로를 탐색할 소중한 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 지역 우수 기업과 청년 인재를 연결하는 자리를 꾸준히 마련하겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
