경관조명으로 밝고 화려해진 '오산 오색시장'

정두환기자

입력2025.09.10 10:57

오산시, 안전·경관조명 점등식 개최
李 시장 "야간 지역상권 활성화 기대"

경기도 오산시는 9일 오색시장 맘스거리에서 이권재 시장, 이상복 시의회 의장, 지역 주민 등이 참석한 가운데 '오산오색시장 안전·경관조명 점등식'을 개최했다.

이권재 오산시장이 오색시장 골목에서 새로 설치한 경관조명을 소개하고 있다. 오산시 제공

이권재 오산시장이 오색시장 골목에서 새로 설치한 경관조명을 소개하고 있다. 오산시 제공

맘스거리에 설치된 경관조명은 방문객의 야간 보행환경 개선은 물론 오색시장만의 차별화된 경관을 제공한다고 시는 설명했다. 시는 특히 사업을 통해 시장 내 빨강길·미소거리·아름거리 등 주요 통로의 노후 조명도 LED로 교체해 방문객들이 보다 쾌적하고 안전하게 전통시장을 이용할 수 있게 됐다고 덧붙였다.



이 시장은 "이번 조명 개선을 통해 오색시장이; 전국 최고의 전통시장으로 도약하는 계기가 되길 기대한다"며 "앞으로도 전통시장과 상권 활성화를 위해 아낌없는 지원을 이어가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
