충청

대전교육청, 내년 공립 유·초·특수학교 교사 46명 선발

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.09.10 10:52

유 3명, 초 34명, 특초 9명

대전교육청 전경(사진=모석봉 기자)

대전교육청 전경(사진=모석봉 기자)

대전교육청이 2026학년도 공립 유, 초, 특수학교 교사 46명을 선발한다.


교육청은 10일 홈페이지를 통해, '2026학년도 대전광역시 공립 유치원·초등학교·특수학교(유치원·초등)교사 임용후보자 선정 경쟁시험 시행 계획'을 공고했다.

2026학년도 선발 예정 인원은 유치원 3명(장애 1명), 초등학교 34명(장애 3명), 특수학교(초등) 9명(장애 1명)으로 총 46명(장애 5명)이고, 특수학교 유치원 교사는 선발하지 않는다.


원서접수는 오는 22일부터 27일 오후 6시까지 5일간 '온라인 교직원 채용시스템'을 통해서만 가능하다.


제1차 시험은 오는 11월 8일 실시되고, 제2차 시험은 내년 1월 7일부터 9일까지 3일간 실시되며, 최종합격자 발표는 2026년 1월 28일 10시 예정이다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
