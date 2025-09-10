부산교육청, 2026학년도 공립 초·특수교사 307명 선발

전년 대비 141명 줄어…원서접수 22~26일 온라인 진행

부산시교육청(교육감 김석준)은 10일 공립 초등학교·특수학교(유·초) 교사 307명을 선발하는 '2026학년도 공립 초·특수학교 교사 임용후보자 선정 경쟁시험 시행계획'을 시교육청 누리집을 통해 공고했다.

이번 선발 인원은 교원 정년·명예퇴직 등으로 발생한 결원과 초등·특수교사 정원 변동을 반영한 것으로, 지난 8월 사전 예고한 규모와 동일하다.

분야별로는 초등학교 교사 276명(일반 255명, 장애인 21명), 특수학교 유치원 교사 10명(일반 9명, 장애인 1명), 특수학교 초등 교사 21명(일반 19명, 장애인 2명)이다. 지난해 448명과 비교하면 141명이 줄었다.

응시원서는 오는 22일 오전 9시부터 26일 오후 6시까지 '부산시 온라인 교직원 채용시스템'을 통해 접수할 수 있다. 1차 시험은 11월 8일, 합격자 발표는 12월 10일 예정이며 2차 시험은 내년 1월 7일부터 9일까지 진행돼 최종 합격자는 내년 1월 28일 발표된다.

시험은 1차에서 교직 논술과 교육과정, 2차에서 심층면접·교수학습 과정안 작성·수업 실연을 평가한다. 초등교사의 경우 영어 수업 실연과 영어 면접이 추가된다. 1차 합격자는 선발 예정 인원의 1.5배수로 뽑으며, 최종 합격자는 1차와 2차 성적을 합산해 결정된다.

자세한 사항은 시교육청 누리집 공고문에서 확인할 수 있다. 한편, 2026학년도 중등교사 임용시험 시행계획은 오는 10월 1일 발표될 예정이다.





