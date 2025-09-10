본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[속보]송언석 "여야 '공영방송 법제화 특위' 구성해 방송개혁 원점 논의하자"

문제원기자

입력2025.09.10 10:37

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보]송언석 "여야 '공영방송 법제화 특위' 구성해 방송개혁 원점 논의하자"
AD
원본보기 아이콘




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1인당 최대 360만원 토해내야" 자녀수당 폐지 공기업 직원들 화들짝 "1인당 최대 360만원 토해내야" 자녀수당 폐지 공... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 제일 날씬해"…공기 같은 159만원 아이폰, 들고 있는 것도 까먹길!

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

"36만원 찍힌 속초 대게집…24만원 어치 먹었는데?" 카드 덤터기 논란

보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치

최고 성능 '아이폰 17 시리즈' 공개에도…애플 주가 1.5% 하락

트럼프 '상호 관세' 운명 쥔 소송전…연내 최종 판결 나올 듯

김성환 환경장관 "탈원전 시즌2 없다…신규 건설은 공론화 필요"

새로운 이슈 보기