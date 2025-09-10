본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

경북교육청, 공립교사 369명 채용…사립 교사도 11명 선발

영남취재본부 구대선기자

입력2025.09.10 10:30

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공립교사 작년보다 3명 증가
초등 지역구분 모집 첫 도입

경북교육청(교육감 임종식)은 '2026학년도 공사립 유치원, 초등학교특수학교(유치원·초등)교사 임용후보자 선정경쟁시험 시행계획'을 10일 도교육청 누리집을 통해 공고했다.


공립학교 교사 선발인원은 유치원 48명, 초등학교 294명(지역구분모집 10명 포함), 특수학교(유치원) 교사 6명, 특수학교(초등) 교사 21명 등 총 369명이며, 이는 지난해 선발인원 366명보다 3명 증가했다.

경북교육청

경북교육청

AD
원본보기 아이콘

특히, 이번 초등 선발에는 지역구분모집(청송군, 영양군, 영덕군, 울진군)이 처음 도입돼 10명을 선발할 예정으로 응시 자격과 시험 방법은 일반 모집과 동일하나, 해당 지역에서 일정 기간(8년) 의무 복무를 조건으로 한다.

한편, 사립학교 교사는 4개 학교법인으로부터 초등학교 교사 4명, 특수학교(초등) 교사 7명을 선발할 예정이다.


응시원서는 22일부터 26일까지 5일간 '온라인 교직원 채용시스템'을 통해 접수하며, 제1차 시험은 11월 8일, 제2차 시험은 2026년 1월 7일부터 1월 9일까지 각각 실시할 예정이다. 최종 합격자는 2026년 1월 28일에 발표할 예정이다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1인당 최대 360만원 토해내야" 자녀수당 폐지 공기업 직원들 화들짝 "1인당 최대 360만원 토해내야" 자녀수당 폐지 공... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

"36만원 찍힌 속초 대게집…24만원 어치 먹었는데?" 카드 덤터기 논란

하루도 못버틴 '협치'

"텐트 밖은 전망대" 춘천 대룡산 전망대 점령한 민폐 캠핑족

애플, 역대 가장 얇은 '아이폰 에어' 공개…"미래에서 온 듯한 디자인"

애플, 운동·수면 동반자 '애플 워치 11', 보청기 되는 에어팟 공개

새로운 이슈 보기