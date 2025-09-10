'주택거래 급증하더니 주담대에 반영'…8월 가계대출 4.7조 ↑

전월 증가폭(2.3조)보다 큰 폭으로 상승

은행권 주담대가 견인

신용대출 감소폭 3000억원에 그쳐

지난 8월 전 금융권 가계대출은 전월 대비 4조7000억원 증가했다. 이는 전월 대비 약 1조원 증가한 규모다. 은행권의 주택담보대출(주담대) 증가폭이 확대되고, 기타대출 증가폭이 크게 축소했기 때문이다.

금융위원회는 10일 정부서울청사에서 관계부처와 가계부채 점검 회의를 열고 향후 대응방안을 논의했다고 밝혔다.

8월 전 금융권 가계대출은 전월 대비 4조5000억원 증가해 전월(2조3000억원) 대비 크게 늘었다. 은행권과 제2금융권 모두 증가폭이 확대됐다.

반면 기타대출은 4000억원 감소해 전월(-1조9000억원) 대비 감소폭이 줄었다. 이는 신용대출 감소폭이 전월(-1조1000억원→-3000억원) 대비 축소된 점에 기인한다.

업권별로 보면 은행권 가계대출은 4조2000억원 증가했다. 이는 전월(2조8000억원)보다 증가폭이 확대된 규모다. 세부적으로 은행 자체 주담대 증가폭이 전월(2조2000억원)보다 확대된 2조7000억원을 기록했다. 정책성대출은 증가폭이 전월과 유사한 수준(1조2000억원)으로 유지됐다. 기타대출은 전월 6000억원 감소했으나 8월 들어 3000억원 증가세로 전환됐다.

제2금융권 가계대출 증가 폭은 6000억원으로 전월 대비 1000억원 확대됐다. 상호금융권도 증가폭이(4000억원→1조2000억원) 확대됐고, 저축은행 증가폭은(-3000억원→ 300억원) 증가세 전환됐다.

금융위는 신학기 이사 수요 등 계절적 요인 외에도 8월 이전에 늘어난 주택거래량이 시차를 두고 금융권 주담대에 반영되면서 주담대 증가 규모가 다소 확대됐다고 분석했다.

또 휴가철 자금수요 등에 따라 신용대출을 중심으로 한 기타대출 감소폭이 전월에 비해 축소된 점도 8월 가계대출 증가 규모 확대에 영향을 미쳤다고 설명했다.

금융당국은 "최근 금리 인하 기대감, 주택가격 상승에 대한 시장의 기대 심리 등 가계부채의 불안요인이 여전하다"며 "향후 가계대출 증가세가 지속적으로 안정화될 때까지 시장 상황을 면밀히 모니터링하고 필요시 준비되어 있는 조치를 즉각적이고 선제적으로 시행해 나갈 방침"이라고 밝혔다.





