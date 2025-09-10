본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

안전보건공단 부산광역본부, 어업종사 외국인 선원 대상 특별 안전보건교육 성료

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.10 10:01

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국립수산과학원과 협업, 대형선망수협 소속 외국인 선원 교육 지원

안전보건공단 부산광역본부(본부장 정종득)는 지난 8∼9일 국립수산과학원과 협업해 대형선망수협 소속 인도네시아·베트남 국적 외국인 선원 400여명을 대상으로 8회에 걸쳐 현장 맞춤형 안전보건교육을 실시했다.

외국인선원 교육. 안전보건공단 부산광역본부 제공

외국인선원 교육. 안전보건공단 부산광역본부 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 교육은 올해 공단이 선발한 외국인 지역리더가 동반해 국가별 통역을 지원, 언어장벽을 최소화하고 외국인 선원의 실제 작업환경을 고려한 안전 수칙과 사고 예방 요령을 전달하는 등 현장 중심의 실효성을 강화한 점이 특징이다.


교육 내용으로는 선상 작업 시 자주 발생하는 떨어짐, 넘어짐, 끼임 등 재래형 재해사례와 예방 대책 등 사고 발생 빈도가 높은 항목을 중심으로 구성됐다.

또 외국인 선원의 문화와 이해 수준을 고려한 다양한 시청각 자료를 활용해 안전 메시지가 효과적으로 전달되도록 설계돼 참석자들의 호응을 얻었다.


정종득 본부장은 "어업종사 외국인 근로자의 산업재해예방을 위한 이번 협업교육을 기점으로 해양수도 부산의 특성을 고려한 어업분야 산업재해 예방에도 만전을 기할 것"이라고 향후 계획을 전했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1인당 최대 360만원 토해내야" 자녀수당 폐지 공기업 직원들 화들짝 "1인당 최대 360만원 토해내야" 자녀수당 폐지 공... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

"36만원 찍힌 속초 대게집…24만원 어치 먹었는데?" 카드 덤터기 논란

하루도 못버틴 '협치'

"텐트 밖은 전망대" 춘천 대룡산 전망대 점령한 민폐 캠핑족

애플, 역대 가장 얇은 '아이폰 에어' 공개…"미래에서 온 듯한 디자인"

애플, 운동·수면 동반자 '애플 워치 11', 보청기 되는 에어팟 공개

새로운 이슈 보기