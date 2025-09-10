넥스트레이드, 한국거래소와 거래정지 해제 시점 맞춘다

대체거래소(ATS) 넥스트레이드(NXT)가 주요 사항 공시 등으로 매매가 일시 정지된 종목의 거래 재개 시점을 한국거래소와 통일하기로 했다.

9일 넥스트레이드는 이러한 내용의 업무규정 시행세칙을 개정해 공지했다. 개정 세칙은 이날부터 시행됐다.

이는 앞서 두 거래소의 거래 재개 시점이 달라 투자자 혼선이 빚어진 데 따른 조치다.

앞서 HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 504,000 전일대비 7,000 등락률 -1.37% 거래량 163,868 전일가 511,000 2025.09.09 15:30 기준 관련기사 코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'HD현대, 세계 최대 가스 전시회서 'AI·풍력' 가스운반선 첫 공개코스피, 3220선 강보합 출발…코스닥은 약세 전환 전 종목 시세 보기 close 과 HD현대미포 HD현대미포 010620 | 코스피 증권정보 현재가 197,400 전일대비 1,900 등락률 -0.95% 거래량 355,616 전일가 199,300 2025.09.09 15:30 기준 관련기사 HD현대, 세계 최대 가스 전시회서 'AI·풍력' 가스운반선 첫 공개한신평 "HD현대重·현대미포 합병, 사업역량 결집 긍정적"[특징주]HD한국조선해양 강세…'합병' 현대미포·현중은 하락 전 종목 시세 보기 close 는 지난달 27일 장 마감 후 합병 계획을 공시해 다음 날 정규장 개장 시간인 오전 9시까지 한국거래소 거래가 중단됐지만, 넥스트레이드에서는 28일 오전 8시 개장 후 9시까지 1시간 동안 해당 종목들의 거래가 체결된 바 있다.

넥스트레이드 관계자는 "앞서 넥스트레이드와 한국거래소 업무 처리 과정에서 투자자들이 혼선을 빚으면서 거래 재개 시점을 맞췄다"며 "앞으로 보다 면밀히 협의해 재발 방지를 위해 힘쓸 것"이라고 말했다.

이밖에 넥스트레이드는 직전 거래일 거래량이 거래 기준을 초과할 우려가 있는 경우 탄력적으로 매매 체결 대상 종목을 변경할 수 있도록 기준을 개선했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



