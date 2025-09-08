본문 바로가기
포천시, '청렴 골든벨' 교육 개최…반부패·청렴 역량 강화

이종구기자

2025.09.08

전 직원 대상으로
조직 내 청렴문화 확산

경기 포천시(시장 백영현)는 지난 5일 전 직원을 대상으로 반부패·청렴 역량 강화와 조직 내 청렴문화 확산을 위한 '2025년 포천시 청렴 골든벨'을 개최했다고 8일 밝혔다.

백영현 포천시장이 지난 5일 전 직원을 대상으로 반부패·청렴 역량 강화와 조직 내 청렴문화 확산을 위한 '2025년 포천시 청렴 골든벨'을 개최하고 있다. 포천시 제공

백영현 포천시장이 지난 5일 전 직원을 대상으로 반부패·청렴 역량 강화와 조직 내 청렴문화 확산을 위한 '2025년 포천시 청렴 골든벨'을 개최하고 있다. 포천시 제공

이번 청렴 골든벨은 직원들이 직접 문제를 풀고 참여하는 방식으로 진행했다. 110여 명의 직원이 참여했으며, 청탁금지법과 이해충돌방지법, 공무원 행동강령 등 주요 청렴 관련 법령과 제도에 대한 이해를 높이는 계기가 됐다.


청렴 골든벨은 개인전 3라운드로 진행됐다. 참가자들은 오엑스(OX) 퀴즈와 객관식, 주관식 문제를 차례로 풀었으며, 최종 결선에는 8명이 올라 칠판에 정답을 작성하는 방식으로 우승자를 가렸다.

백영현 시장은 "이번 청렴 골든벨을 통해 포천시 공직자의 청렴 의식과 부패 대응력이 한층 향상되었길 바란다"며 "앞으로도 교육 효과성을 높일 수 있는 참여형 교육으로 조직 내 청렴문화를 확산시켜 나가겠다"고 밝혔다.


포천시는 이번 청렴 골든벨을 통해 직원들의 청렴 역량을 한층 강화하는 계기를 마련했으며, 앞으로도 다양한 맞춤형 청렴 시책을 지속적으로 추진해 시민이 신뢰하는 청렴 도시 실현에 박차를 가할 계획이다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
