[속보]여야 대표, 민생경제협의체 구성 합의
최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]여야 대표, 민생경제협의체 구성 합의
2025년 09월 08일(월)
[속보]여야 대표, 민생경제협의체 구성 합의
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"70만원만 써도 VIP라운지 갈 수 있대"…2030 몰린 올영 라운지[럭셔리월드]
"고작 6분 늦었는데요?" 탑승 거절 항공사 지적하려다 역풍
대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, 생계 잃은 노동자들[서울우유 갑질]①
자진 사퇴 46일만에 SNS 올린 강선우 "5년 몸담은 복지위서 외통위로 새 여정 시작"
"의대 안부럽다?" 입학과 동시에 '성과급 1억' SK하이닉스 직행
"백화점 VIP라운지 뺨치는 서비스… 2시간 웨이팅 아깝지 않아"
"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI
"의대보다 좋아요" 입시전형 1순위 부상한 '계약학과'