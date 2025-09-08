중국 8월 무역실적 예상치 밑돌아…대미 감소폭 확대

수출 4.4%, 수입 1.3% 증가 그쳐

중국의 지난달 무역 실적이 시장 예상치를 하회했다.

8일 중국 해관총서에 따르면 중국의 8월 수출액(달러 기준)은 3218억1020만달러로 지난해 동월 대비 4.4% 증가했다. 이는 시장 전문가들의 전망치(5.0%)와 지난 7월 수출 증가율(7.2%)을 모두 하회하는 것이다. 또 수입액은 2194억8140만달러로 전년 8월에 비해 1.3% 늘었다. 수입 증가율 역시 시장 전망치(3.0%) 및 올해 7월 실적(4.1%)과 비교할 때 둔화했다. 이로써 중국의 올해 8월 전체 무역 규모는 총 5412억9150만달러로 전년 동월 대비 3.1% 늘었다. 8월 무역 흑자는 1023억2880만달러로 집계됐다.

올해 1~8월 전체로 보면 수출액은 5.9% 증가했고, 수입액은 2.2% 감소했다. 1~8월 전체 무역 규모는 전년 대비 2.5% 늘었다. 또 8월 무역을 위안화 기준으로 보면 수출은 4.8%, 수입은 1.7% 증가했고, 수출입 전체 규모는 3.5% 확대됐다.

중국의 올해 1~8월 무역을 상대국별로 살펴보면 미국과의 교역 감소세가 더 뚜렷해졌다. 올해 1~8월 중국의 대미 수출액은 2829억5500만달러로 지난해 대비 15.5% 줄었고, 미국으로부터의 수입액 역시 971억990만달러로 11.0% 감소했다. 전체 무역 규모는 14.4% 축소됐다. 이는 올해 1~7월 대미 수출액 감소율(-12.6%)과 수입액 감소율(-10.3%), 무역 감소율(-12.0%)에 비해 폭을 더 키운 것이다. 8월 한 달 동안 중국의 대미 수출액은 7월에 비해 11.8% 줄어든 것이기도 하다.

전기차 등을 놓고 무역 분쟁 중인 유럽연합(EU)과의 관계를 보면 올해 1~8월 중국의 수입액은 4.8% 줄었으나 대EU 수출액은 7.5% 늘었다. 중국·EU의 전체 무역 규모는 지난해 대비 3.3% 증가한 5410억4260만달러로 나타났다.

올해 1~8월 중국의 한국에 대한 수출액은 952억8200만달러로 1.2% 감소했고, 한국으로부터의 수입액은 1169억7570만달러로 0.7% 증가했다. 같은 기간 일본에 대한 중국의 수출액은 1029억9230만달러로 4.7% 늘었으며, 일본으로부터의 수입액 역시 1033억9730만달러로 3.6% 늘었다.

중국의 대러시아 무역 규모는 1437억6660만달러로 지난해 대비 9.4% 감소했다고 해관총서는 밝혔다. 수출(647억7630만달러)과 수입(789억9030만달러) 모두 줄었다. 아울러 태국(22.9%)·베트남(22.1%)·인도네시아(14.5%) 등 아세안(ASEAN) 국가들에 대한 중국의 수출은 4340억6490만달러로 14.6% 증가했다. 수입은 총 2527억1780만달러(약 352조1000억원)로 0.3% 감소했다. 전체 무역 규모는 8.6% 늘었다.

중국의 1~8월 무역을 품목별로 보면 집적회로(1260억5200만달러)와 자동차(843억1460만달러) 등의 전통적 강세 분야 수출이 여전히 전체 수출을 이끈 것으로 나타났다. 최근 중국이 수출 통제 조치로 영향력을 키우고 있는 희토류는 올해 1~8월 4만4355.4톤이 수출돼 수출량은 14.5% 늘었고, 수출액은 2억8270만달러로 17.1% 줄었다고 해관총서는 설명했다. 하지만 중국이 본격적으로 희토류 '무기화'에 나서면서 희토류 월간 수출량은 6월 7742.2톤, 7월 5994.3톤, 8월 5791.8톤으로 감소세를 이어갔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



