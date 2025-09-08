이랜드리테일, 할인에 또 할인 '가을맞이 이득위크' 돌입

대구경북권 이랜드 리테일(동아百/NC) 전지점에서 오는 10일부터 16일까지 7일간, '가을맞이 이득위크' 행사를 연다고 밝혔다.

이번 테마행사는 전국 이랜드리테일 전지점 동일하게 진행되는 행사로서, 전국 전지점 대상 공동 사은프로모션/스페셜이벤트 행사를 비롯 대경권內 각 지점에서도 차별적으로 진행되는 지점/층/브랜드별 사은행사 및 가격/수량/기간한정 스페셜행사 등 다채로운 프로모션 행사들을 진행한다.

10일 단하루 행사들로, 이멤버 APP로 적립하고 '이포인트 3배받자' 행사와 스페셜 리워드데이 '특별한 쇼핑, 특별한 혜택' 당일 영수증 합산 100만원 이상 구매시 이포인트 5만원 추가 적립 행사를, 10일~14일까지 '할인에 또 할인 이득쿠폰' 5만원 이상 구매시 패션/모던 5000원 할인쿠폰 증정을, 10일~26일까지 E페이머니 신규가입시 이포인트 5000원 즉시 지급 행사 등을 진행한다.

대경권 리테일 대표 지점별 테마/층별 주요 이벤트 및 점내행사들을 살펴보면, 단하루 진행되는 사은프로모션행사들로서, 쇼핑점에서는 10일 단하루, 동아IM뱅크카드 10만원이상 구매시 5000원 상품권 증정행사와 패션관합산 10만원이상 구매시 스타벅스 5000원권 증정행사, 지점방문 선착순 500분께 장바구니 증정행사를, 수성점에서는 10일 단하루, 동아IM뱅크카드 10만원이상 구매시 5000원 상품권 증정 행사와 패션/모던/식품관합산 20만원이상 구매시 롤링핀 베이커리 1만원권 증정행사, 모던하우스에서 10만원이상 구매시 양우산 증정행사와 모던하우스 가구 당일 20/40/60/80/100만원이상 구매시 1/2/3/4/5만원 상품권 증정 행사를, 10일(수)~13일동안 골프브랜드 합산(4층) 10만원이상 구매시 파크골프 18홀 이용권 증정 행사와 카카오페이머니 10만원이상 결제시 5000원 상품권 증정행사 등을 진행한다.

10일부터 16일 행사기간 中 진행되는 주요 지점 대표 테마/층별 행사들을 살펴보면, 먼저 쇼핑점/수성점에서 함께 진행되는 로엠걸즈·더데이걸·애니바디 등이 참여하는 가을맞이 특가 행사 등을 진행한다.

쇼핑점에서는 구찌·페레가모 등이 참여하는 럭셔리프리모 해외명품 특가전을 비롯 파올라·발렌시아·모라도 사계절대전과 숲·리스트·비지트인뉴욕 영캐주얼 가을맞이 비즈니스/캐주얼 재킷 추천전 및 수아팜·치크·소이·아가방·인디고키즈 등이 참여하는 가을 키즈페어 신학기 등교룩행사, 링스·팬텀·마코스포츠 등이 참여하는 골프웨어 가을 특가전 등을 진행하며, 수성점에서는 엔프라니·토니모리·센텔리안24 고객초대전을 비롯 보테가베네타·버버리 등이 참여하는 럭셔리프리모 해외명품 고객초대전과 우바&진도모피 초특가 초대전 및 디지니골프·마코스포츠·팜스프링 등이 참여하는 인기골프 특가전, 밀리밤·인디고키즈 아동가을 이월상품대전 등을 진행한다.

이밖에 대경권 식품매장(동아쇼핑·수성·강북·구미점)에서는 11일부터 14일까지 매일 단하루 지정상품 초특가 행사를 비롯 10일부터 3일간 또는 5일간 홍로사과 / 캠벨포도 / 예천 건고추 / 1등급 한우 국거리·양지 / 한돈 삼겹살 / 서해안 활꽃게 / 완도 활전복 등 킴스 축산, 농수산, 청과 '킴스추천 가을맞이 이득위크' 가격·수량 한정행사와 미리 준비하는 추석행사가 열린다.

10일부터 5일간 오후 5시부터 시작하는 타임세일 '퇴근런'행사를, 지점 행사기간동안 월드클래스 수입식품 컬렉션 행사와 경기도 중소기업 상생특가전, 환절기 건강지킴 프로젝트행사, 2개사면 더 이득! 득보는 2득템 행사, 오프라이스&애슐리 상품 특가전, 킴스클럽 장보기 특가행사 등을 진행한다.

또한 대경권 전지점 모던하우스(동아쇼핑·수성·강북 / NC엑스코 경산점)에서는 10일 단하루, 전고객 20% 특별할인 및 5만원이상 구매고객 대상 장바구니 증정행사를 비롯 10일부터 행사기간동안 가을맞이 이득위크' 테마행사와 소프트워싱 리버시블 침구 할인행사, 베딩/배개 시리즈 할인행사 및 심플라인 도자기 단품 세트 할인행사 등도 진행한다.

이랜드 리테일 관계자는 "가을 시즌을 맞이한 이번 '이득위크' 행사는 고객들이 실속적이고 다양한 혜택을 누리면서 합리적인 가격으로 필요한 상품을 구매할수 있도록 기획했다"고 말했다.





