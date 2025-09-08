박정현 군수 직언 직답… 청렴 공감 콘서트 후끈



부여군, 토크·공연으로 공직사회 청렴 의식 확산



충남 부여군은 지난 5일 부여박물관 사비마루에서 공직유관단체, 출자·출연기관 관계자 등 280여 명이 참석한 가운데 '기관장과 함께하는 청렴 소통·공감 콘서트'를 개최했다고 8일 밝혔다.

이날 행사는 박 정현 군수와 직원들이 즉문즉답으로 소통하며 세대별 조직문화와 업무 환경 등 다양한 주제를 공유한 토크 콘서트로 시작됐다.

또 자유로운 질의와 직설적인 답변이 이어지며 청렴 의식에 대한 공감대가 확산됐다.

아울러 청렴 판소리와 팝 소프라노 공연이 더해져 다소 딱딱할 수 있는 청렴 교육을 흥미롭고 친근하게 풀어내 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

박 군수는 "청렴이라는 나침반으로 올바른 방향을 확인하며 공직과 사회의 신뢰를 지켜 나가자"고 강조했다.

한편 군은 청렴 음악 방송, 청렴 유퀴즈, 부패 방지 모의 훈련 쇼츠 등 다양한 청렴 시책을 추진하며 청렴 문화 정착에 앞장서고 있다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>