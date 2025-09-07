본문 바로가기
"우승은 누가?" … 창원특례시장기 기관·기업체 및 생활체육 축구대회 개최

영남취재본부 송종구기자

입력2025.09.07 09:07

축구 동호인 24팀 600명 참가
단단한 팀워크로 명승부 펼쳐

경남 창원특례시는 6일부터 7일까지 이틀간 창원축구센터 등에서 '제16회 창원특례시장기 기관·기업체 및 생활체육 축구대회'를 개최했다고 밝혔다.

제16회 창원특례시장기 기관·기업체 및 생활체육 축구대회 개최.

제16회 창원특례시장기 기관·기업체 및 생활체육 축구대회 개최.

이번 대회는 축구를 통해 창원시 소재 기관 및 기업체의 노사화합과 생활체육 활성화에 기여하고 있는 이번 대회는 5개 부(기관·기업체 통합 1·2·3부, 청년부, 장년부)로 나누어 풀리그 및 토너먼트로 치러졌으며 총 24팀 600여명이 참가했다.


장금용 창원특례시장 권한대행은 "축구는 대표적인 팀 스포츠로, 화합과 협력이 무엇보다 중요시되는 이 시대에 부합되는 생활체육이다"며 "그동안 다져온 팀워크와 기량을 최대한 발휘해 명승부를 펼쳐 주시고, 서로 존중하고 배려하는 마음으로 모든 경기를 안전하게 마무리해주시기 바란다"고 밝혔다.

한편, 창원특례시는 시민 건강 증진과 생활체육 활성화를 위해 관련 시설들을 개선하고 다양한 프로그램을 보급해 나갈 계획이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
