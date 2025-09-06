본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

평창군, 평창사랑상품권 할인율 15% 상향…구매 한도도 확대 운영

이종구기자

입력2025.09.06 19:01

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도 평창군은 지역경제 활성화와 소상공인 매출 증대를 위해 평창사랑상품권 할인율을 기존 10%에서 15%로 상향하고, 월 구매 한도 역시 기존 70만원에서 100만원으로 확대 운영한다.

평창군청 전경. 평창군 제공

평창군청 전경. 평창군 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 할인율 상향은 2025년 9월부터 12월까지 적용되며, 구매 한도 확대는 9월과 10월 두 달간 한시적으로 시행된다.


이번 조치는 행정안전부의 전국 단위 지역사랑상품권 할인율 확대 정책에 발맞춘 것으로, 경기 침체로 어려움을 겪는 소상공인과 골목상권의 매출 증대를 지원하고 지역경제에 활력을 불어넣기 위한 취지다.

그동안 평창군은 명절 시기에 맞춰 상품권 구매 한도를 한시적으로 상향해 지역 소비 촉진과 소상공인 매출 증대를 유도해 왔다. 이번 할인율 및 구매 한도 상향도 이러한 정책의 연장선에 있다.


평창사랑상품권은 올해 8월까지 77억원이 판매되었다. 지난해 총판매액 82억과 비교하면 올해 훨씬 더 높은 사용률을 보인다.


전해순 군 경제과장은 "이번 할인율 상향과 구매 한도 확대가 지역 내 소비 촉진은 물론 소상공인과 골목상권 활성화에 실질적인 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 군민 생활 안정과 지역경제 회복을 위해 다양한 정책을 적극 추진해 나가겠다"고 말했다.




평창=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"못생긴 사람 만날래요"…요즘 MZ들 사이 급부상한 '슈렉킹' "못생긴 사람 만날래요"…요즘 MZ들 사이 급부상한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'이정재 최대주주' 아티스트유나이티드, 40억대 손배 승소

"14억짜린데"…호화 요트 물에 띄우자마자 15분 만에 '침몰'

"너 잘못 걸렸어"…롤렉스 시계 노린 강도 물리친 美 80대

"미쳤다 얘네" 난리더니…다이소, 이번엔 5000원 스피커

심수봉, 故김재규 재심 증인되나 "10·26 생존 목격자"

젤렌스키, 모스크바 오라는 푸틴에 "키이우로 와라"

유럽 노리는 中 로봇청소기…전략은 '축구스타'

새로운 이슈 보기