본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

동해시의회, 임시회 마무리…추경안 등 안건 11건 원안 가결

이종구기자

입력2025.09.05 15:46

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도 동해시의회(의장 민귀희)는 5일 제355회 임시회 제2차 본회의를 열고 5일간 진행된 의사 일정을 모두 마무리했다고 밝혔다.

동해시의회가 5일 제355회 임시회 제2차 본회의를 열고 있다. 동해시의회 제공

동해시의회가 5일 제355회 임시회 제2차 본회의를 열고 있다. 동해시의회 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 임시회에서는 2025년도 제2회 추가경정예산안을 비롯한 각종 조례안 등 총 11건의 안건을 심의·의결했다.


2025년도 제2회 추경예산안의 경우 예산결산특별위원회의 심사 결과, 민생회복 지원과 시민불편 해소라는 취지에 부합한다고 판단하여 집행기관이 제출한 원안대로 가결됐다.

이번 추경예산 규모는 6822억원(일반회계 6064억원, 특별회계 758억원)으로 제1회 추경예산 6287억원(일반회계 5515억원, 특별회계 772억원)보다 535억원(8.51%) 증가했다.


이 밖에도 '동해시 주민투표 조례 일부개정조례안'은 수정 가결되었으며, 의원발의 및 집행기관이 제출한 나머지 안건들은 모두 원안대로 통과됐다.




동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸다는 5K PRICE[가보니] "5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"초고가 아파트 180억 전액 현금으로"…한국, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다

상반신 선루프 뚫고 다리는 창문 뚫고…도로 위 아찔

기적의 비만약, 줄을 서시오

푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞나"

男 9780만원 vs 女 6773만원…더 커진 성별 임금 격차

원전 '출력제한' 5년새 12.5배…이례적 상황의 일상화

새로운 이슈 보기