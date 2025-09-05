충남남부노보 관장 "반인권·불법 운영? 사실 왜곡" 정면 반박



"징계 불만이 빚은 악의적 주장… 노인보호 종사자 명예 짓밟지 말라"



충남 남부노인보호전문기관(충남남부노보) 불법·반인권 운영 의혹과 관련해 A관장이 "사실 왜곡"이라며 정면 반박에 나섰다.

A관장은 5일 아시아경제에 입장문을 통해 "노인복지 현장에서 10여 년간 노인학대 예방에 힘써왔다"며 "일부 과오에 대해서는 이미 충남도의 감사와 행정처분을 받았고, 피해 요양시설에는 사과드린다. 하지만 반인권·불법 운영이라는 주장은 근거 없는 왜곡"이라고 밝혔다.

특히 김세용 전 사례판정위원을 향해 "아내의 징계해고 문제로 기관에 악의적 반감을 드러내고 있다"며 "관장이 독단적으로 불법 운영했다는 주장은 사실무근"이라고 반박했다.

이어 "만약 갑질이 있었다면 피해자가 구체적으로 드러나야 한다. 익명 폭로는 종사자들의 명예를 짓밟는 것"이라며 "앞으로는 더 이상 침묵하지 않겠다"고 강조했다.

앞서 김 전 위원은 지난 3일 논산에서 기자회견을 열고 A관장의 반인권적·불법 운영 의혹을 제기했다.

A관장은 "노인복지법은 업무상 비밀 누설을 엄격히 금지한다. 그럼에도 특정 기관과 모의해 업무를 방해하는 행위는 즉각 중단해야 한다"며 "노인보호기관과 요양시설은 같은 목표를 위해 일한다. 갈등을 부추기는 행위는 결국 노인복지 현장을 흔드는 것"이라고 호소했다.





