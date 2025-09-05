"글로벌 투자 다변화"… 부산진해경제자유구역청, 주한이탈리아상공회의소 협력 MOU

경자청, 이탈리아 기업 새 발걸음



유럽 주요 경제권 네트워크 강화

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)이 이탈리아와 손잡고 투자 협력 네트워크를 가동한다.

경자청은 5일 서울 롯데호텔에서 주한이탈리아상공회의소(ITCCK, 회장 안드레아 베라찌)와 상호협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 알렸다.

이번 협약은 주한이탈리아대사관과 이탈리아무역공사가 주최한 '한-이탈리아 비즈니스 포럼 2025'의 주요 프로그램 중 하나로 진행됐다. 이날 행사에서 경자청-ITCCK 협약을 비롯해 대우건설, 한국수출입은행, 한국로봇산업협회 등이 참여한 총 4건의 MOU가 체결됐다.

ITCCK는 2008년 5월 설립돼 이탈리아 정부로부터 2013년에 공식 인정을 받은 기관이다. 양국 기업과 기관 사이의 비즈니스, 문화, 투자 교류를 촉진하는 중재자 역할을 하고 있다. 현재 200여개 기업과 네트워킹을 강화하며 성장하고 있으며 컨설팅 및 네트워킹 분야에서 비즈니스 활동을 더욱 강화해 한국과 이탈리아 기업 모두에 무역 기회를 촉진하기 위해 힘을 쏟고 있다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲이탈리아 기업의 부산·경남 진출 지원, ▲한국 기업의 유럽 시장 확대, ▲양국 기업 간 교류 행사 개최, ▲투자와 산업 관련 정보 공유 등을 약속했다.

경자청은 이번 협약을 계기로 부산항 신항 배후단지의 물류 인프라와 이탈리아 기업의 첨단 기술·산업 강점을 연계해 새로운 비즈니스 기회를 창출한다는 계획이다. 지역 산업의 경쟁력 강화와 일자리 창출에도 긍정적인 효과가 기대된다.

경자청은 유럽, 중동, 중국 등 해외투자 네트워크 구축에 힘쓰고 있다. 최근 해외투자 유치에서도 구체적인 성과를 내고 있다. 2025년 상반기 외국인직접투자(FDI) 실적이 총 3억5360만 달러를 기록했으며 도착 실적은 3억6270만 달러로 나타났다.

이는 전년 동기보다 약 67% 증가한 수치로 2025년 연간 목표액 1억8000만 달러의 196%를 달성한 것이다. 미국의 보호무역 기조 강화, 고금리 장기화 등 글로벌 투자환경의 불확실성이 지속되는 상황에서 거둔 성과라는 점에서 더 의미가 있다.

박성호 청장은 "이탈리아와의 협력은 단순히 투자 유치 활동에 그치지 않고 지역 산업과 시민이 체감할 수 있는 성과로 이어질 것"이라며 "글로벌 기업과 협력을 확대해 부산진해경제자유구역을 동북아 대표 경제거점으로 키워나가겠다"고 힘줬다.

안드레아 베라찌 주한이탈리아상공회의소 회장(왼쪽)과 박성호 부산진해경제자유구역청장이 상호협력 양해각서를 보여주고 있다. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



