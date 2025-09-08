코스피 박스권… 업종 순환매 본격화, 레버리지 활용 전략 부각

코스피가 박스권에 머물면서 업종별 순환매 흐름이 뚜렷하게 나타나고 있다. 증권가는 기존 주도주 중심 장세에서 업종 순환매 국면으로 진입했다고 진단한다. 전문가들은 이럴 때 특정 업종에 치중하지 말고 주도 업종과 낙폭 과대주를 균형 있게 살펴야 한다고 조언한다.

실적 대비 주가가 부진했던 종목들은 순환매 장세 속에서 반등 가능성이 크다. 글로벌 수요 확대, 정부 정책, 실적 개선 등 펀더멘털이 탄탄한 만큼, 단기 변동성보다는 중장기적 관점에서 매수 기회를 활용하는 전략이 유효하다는 분석이다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,150 전일대비 650 등락률 +0.94% 거래량 2,720,369 전일가 69,500 2025.09.08 09:15 기준 관련기사 라면株, 한류 콘텐츠 열풍에 ‘함박웃음’...기회를 살려줄 투자금 활용법은?외국인이 사들이는 호실적 종목에 주목해야...투자금이 더 필요하다면코스피, 외국인 매수세에 3200선 재탈환…코스닥도 1% 넘게 올라 전 종목 시세 보기 close , HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 22,700 전일대비 250 등락률 -1.09% 거래량 240,187 전일가 22,950 2025.09.08 09:15 기준 관련기사 [특징주]HMM, 포스코 인수 검토설에 강세10대 그룹 밸류업 채비 完…박스피 탈출 '트리거' 될까'탄소세 폭탄' 대비 나선 HMM, 친환경 선박에 가점 전 종목 시세 보기 close , 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 61,250 전일대비 550 등락률 -0.89% 거래량 675,381 전일가 61,800 2025.09.08 09:15 기준 관련기사 [클릭 e종목]"두산에너빌리티, 원전 시장 전방위 동시 수혜 본격화"라면株, 한류 콘텐츠 열풍에 ‘함박웃음’...기회를 살려줄 투자금 활용법은?외국인이 사들이는 호실적 종목에 주목해야...투자금이 더 필요하다면 전 종목 시세 보기 close , 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 111,900 전일대비 600 등락률 -0.53% 거래량 564,287 전일가 112,500 2025.09.08 09:15 기준 관련기사 라면株, 한류 콘텐츠 열풍에 ‘함박웃음’...기회를 살려줄 투자금 활용법은?외국인이 사들이는 호실적 종목에 주목해야...투자금이 더 필요하다면한화오션 대표 "거제조선소 사고 유감…유가족 지원·재발 방지" 전 종목 시세 보기 close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 59,800 전일대비 1,300 등락률 +2.22% 거래량 503,398 전일가 58,500 2025.09.08 09:15 기준 관련기사 실손청구 전산화 의원·약국 '3.3%'…정부, 신보 보증료감면 인센티브투자금 부족, 반대매매 위기...연 4%대 최저금리 주식자금으로 고민 해결!카카오페이, '오래오래 함께가게' 토로토로 성수 오픈 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>