동두천시, 하반기 청년창업지원센터 입주기업 간담회 개최

이종구기자

입력2025.09.05 10:56

경기 동두천시(시장 박형덕)는 지난 3일 동두천시 청년창업지원센터(센터장 이지동)에서 '2025년 하반기 청년창업지원센터 입주기업 간담회'를 개최했다.

박형덕 동두천시장이 지난 3일 동두천시 청년창업지원센터에서 '2025년 하반기 청년창업지원센터 입주기업 간담회'를 개최하고 있다. 동두천시 제공

박형덕 동두천시장이 지난 3일 동두천시 청년창업지원센터에서 '2025년 하반기 청년창업지원센터 입주기업 간담회'를 개최하고 있다. 동두천시 제공

이번 간담회에는 입주기업 대표와 동두천시장, 청년창업지원센터장, 인덕대학교 산학협력처 창업지원단장, 관계 공무원 등 20여 명이 참석해 창업기업 성장 지원, 경영 애로 해소, 입주기업 간 네트워크 강화 방안 등을 심도 있게 논의했다.


입주기업 대표들은 ▲자금 조달 및 판로 개척의 어려움 ▲지역 내 홍보·마케팅 지원 강화 등을 건의했으며, 시는 이를 적극 검토해 청년창업 정책에 반영하기로 했다.

박형덕 동두천시장은 "청년 창업가들의 도전과 열정이 지역경제의 새로운 동력이 될 것"이라며 "현장의 목소리를 바탕으로 실질적인 도움이 되는 맞춤형 지원책을 마련해 나가겠다"고 말했다.


동두천시 청년창업지원센터는 앞으로도 창업 공간 제공과 다양한 지원 프로그램 운영을 통해 청년 창업기업이 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 조성해 나갈 계획이




동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

