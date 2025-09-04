기후위기 때문에?…세계에서 가장 큰 남극 빙산 쪼개져

30년 넘게 '최대 빙산' 자리 지켜

세계에서 가장 큰 빙산이 여러 개의 매우 큰 덩어리로 빠르게 쪼개지고 있는 모습이 관측됐다.

3일(현지시간) CNN에 따르면 영국 남극조사단(BAS)의 해양학자 앤드루 마이어스는 "A23a 빙산이 빠르게 쪼개지고 있으며, 매우 큰 조각들이 떨어져 나가고 있다"면서 ""이러한 조각들을 추적하는 미국 국립빙산센터에서는 이를 대형 빙산으로 분류한다"고 전했다.

원래 무게가 1조1000억t에 달하고 면적은 3672㎢에 이르렀던 A23a 빙산은 미국 로드아일랜드주보다 약간 큰 규모로, 1986년 남극의 필크너-론 빙붕에서 떨어져 나온 이후로 오래도록 과학자들이 면밀히 추적해 왔다. A23a는 1980년대 이래로 여러 차례 '현재 가장 큰 빙산'이라는 타이틀을 차지했다. 다만 2017년 A68과 2021년 A76 등 크기는 더 크지만 수명이 짧은 빙산이 가끔 그 자리를 넘보기도 했다.

현재 A23a의 크기는 약 1700㎢로 줄어들었는데, 이는 영국 런던의 크기와 거의 같다. A23a는 30년 이상 남극 웨델해 바닥에 좌초돼 있다 이동하기 시작했다. 2020년에는 해류에 휩쓸려 가던 이 빙산은 다시 테일러 기둥(해류가 수중 산에 부딪혀 발생하는 회전하는 물 소용돌이)에 갇히고 말았다. 그 후 작년 12월 움직임을 재개했으나 지난 3월 대륙붕에 좌초됐다가 5월 다시 떠내려갔다.

"수 주 내 작은 빙산들로 쪼개질 것"

A23a의 크기가 작아지면서 세계에서 가장 큰 빙산 타이틀은 호주 데이비스 기지 인근 남극 해안에 위치한 약 3000㎢ 크기의 D15a 빙산이 차지하게 됐다. 이 빙산의 크기는 약 3000㎢이고 현재 거의 움직이지 않고 있다. 마이어스는 "A23a는 현재 세계에서 두 번째로 큰 빙산이지만, 앞으로 몇 주 안에 빠르게 조각나 이 지위도 곧 바뀌게 될 것"이라며 "해수가 따뜻해지고 남반구에 봄이 찾아오면서 곧 추적할 수 없을 정도로 작은 빙산들로 쪼개질 것"이라고 예측했다. A23a는 2021년 A68, 2023년 A76과 마찬가지로 남조지아 부근에서 해체될 것으로 보인다.

마이어스는 "빙산 분리는 자연적인 현상"이라면서 "거대빙산 사례가 많지 않아 지구 온난화 때문에 이런 현상이 늘고 있는지는 알 수 없다"고 말했다. 다만 그는 "분명한 것은 지난 수십 년 동안 빙산 융해가 증가하면서 빙붕에서 수조 t의 얼음이 사라졌다는 것"이며 "이는 대부분 해수 온난화와 해류 변화 때문"이라고 덧붙였다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



