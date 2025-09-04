부산진해경제자유구역, 서울서 글로벌 투자자 시선 뺏다

산업부 ‘K-FEZ Day 2025’서 외국인 투자 전략·협력 논의



부산진해경자청, 글로벌 투자자 네트워킹 성장기회 모색

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)이 해외투자 유치에 가속도를 올리고 있다.

경자청은 4일 서울 신라호텔 다이너스티홀에서 열린 'K-FEZ Day 2025'에 참여해 부산·진해경제자유구역의 투자환경을 적극 홍보하며 글로벌 투자자들의 주목을 받았다.

산업통상자원부가 주관한 이번 행사에는 주한 외교사절, 상공회의소, 외신, 외국인 투자기업, 금융권 관계자 등 80여개 기관 150여명이 참석했다. 지난해 66개 기관, 118명보다 규모가 확대되며 국내 경제자유구역에 대한 해외 관심이 커지는 모습이다.

행사는 사전 네트워킹을 시작으로 외국인 투자기업 성공사례 발표 등으로 구성됐다. 싸토리우스 코리아의 토르스텐 포이커 사장이 글로벌 기업의 성공 스토리를 공유하며 분위기를 이끌었다.

경자청은 행사장에서 스마트 물류, 첨단 제조, 바이오 등 핵심전략산업의 강점과 맞춤형 투자 인센티브를 소개했다. 또한 글로벌 투자자들과 개별 상담과 네트워킹을 이어가며 실질적 협력 가능성을 타진했다.

박성호 청장은 "부산진해경제자유구역은 이미 글로벌 기업들이 자리잡은 검증된 투자 거점"이라며 "이번 행사를 계기로 해외 투자자들이 부산·진해를 아시아 최고의 비즈니스 허브로 인식하도록 하고 유관기관과 협력해 세계적 수준의 경제자유구역으로 도약하겠다"고 힘줬다.





