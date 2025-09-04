경산시가족센터, '직업훈련 창업 맛보기 과정' 다문화가족 수료자 야시장 전통음식 매대 운영

중국 마파두부, 일본 야키우동, 인도 치킨 비르야니 등 '경산별찌야시장'서 선보여

경산시가족센터(센터장 정유희)는 지난 7월부터 3주간 진행된 결혼이민자 직업훈련 프로그램 '별찌 야시장 창업 맛보기' 이수자 중 우수한 3명을 선발해 '경산별찌야시장' 음식 매대를 운영한다고 밝혔다.

음식 매대 운영은 이주민들과 지역사회 상생 도모 일환으로 경산공설시장상인회와의 업무협약(MOU)에 따라 결혼이민자들이 교육과정에서 배운 것들을 실제 창업과 유사한 기회를 제공해 다문화가족의 자립 역량을 높일 수 있도록 했다.

이민자 전통음식 매대는 지난 3일부터 한 달간, 수요일부터 일요일까지 운영된다.

중국 마파두부·만두, 일본 야키우동, 인도 치킨 비르야니·마살라차 등 이주민들이 직접 고향의 맛을 한국 사람 입맛에 맞게 재현해 선보이고 있다.

이 행사는 단순히 먹거리를 찾는 것에서 여러 나라의 문화와 정서를 나누는 특별한 여행을 떠날 수 있는 시간이 될 것으로 기대된다.

경산시가족센터에서는 경산시에 거주하는 다양한 가족을 대상으로 통합적인 서비스 제공과 결혼이민자 정착 단계별 지원패키지 등을 운영하고 있으며 자세한 사항은 경산시가족센터로 문의하거나 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.





