관세 피해기업에 13.6조 긴급 지원…무역보험 270조로 확대 [3분 브리프]

①美관세 피해 최소화…정부, 13조6000억원 긴급경영자금 등 추진

②中로봇기업 파시니, 불과 4년 만에 로봇 촉각 상용화

③올해 2분기 우리나라 경제 0.7% 성장

MARKET INDEX

○미 뉴욕증시 3대지수 혼조세 마감…고용 둔화·금리 인하 전망

○7월 구인건수 718.1만건…10개월 만 최저

○9월 인하 전망 95%…美 국채 금리 하락

TOP 3 NEWS

■ 정부 美관세 대응 '13.6조+270조+5700억' 지원 패키지 가동 ○정책자금·보험 총동원

○전기차 전환지원금·FTA 확대·K콘텐츠 육성까지 종합 대책 수립

○피해기업 자금난 해소, 내수 진작, 글로벌 시장 공략, 주력산업 R&D 지원

■ [中 휴머노이드 생태계 대해부]④주강·장강 공급망에 검증도 빨라…4년만에 로봇 촉각 상용화 ○로봇 부품사 파시니 창립자 니에 샹루 인터뷰

○누적 외부 투자만 2000억…독보적인 촉각 센서

○"금광의 삽 역할" 다양한 기업, 산업 활용 목적

■ 2분기 국민 지갑사정 개선…민간수출·소비 회복, 성장률 0.7%로 상향 ○한국은행 '2025년 2분기 국민소득(잠정)'

○실질GDP 0.7% 상승…속보치比 0.1%P↑

○올 성장률 0.9% 달성 위해선 하반기 0.6% 성장해야

그래픽 뉴스 : 노란봉투법에 탄력 받은 노조…현대차 노조, 7년만에 파업 돌입

○국내 단일 사업장 최대 노조 현대차 노조

○7년만에 파업…'노란봉투법' 파업권 강화 현실화

○한국GM·GGM 노조도 파업 돌입

돈이 되는 法

■ 외국계 PE 세무조사에 김·장 '특수' ○외국계 사모펀드 세무조사에 김·장 총출동

○MBK·블랙스톤 등 대형 사모펀드 김·장 선임

○업계, 김·장 의존 피하려 다변화 모색

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025090315073475455

■ 중국에 기술 넘긴 삼성 전 임원 영업비밀 유출 우려 재판 비공개 ○삼성 前임원, 반도체 기술 中유출 재판

○핵심 영업비밀 보호 위해 증인신문 비공개

○청두가오전 설립·개발 단축 대가로 거액 수령

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025090315093586480

■ "SKT가 행정소송해도 적극 대응" - 개인정보보호위원회 송무팀 ○개인정보위, SKT 해킹사고에 과징금 1347억 부과

○전담 송무팀 출범…소송 대응 체계적 강화

○빅테크 제재·AI 혁신 균형 속 법리 검토 집중

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025090315124506634

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.



오늘 핵심 일정

○국내

06:00 한국 외환보유고(미국달러)(8월)

08:00 한국 경상수지 (7월)

○해외

02:00 미국 FOMC 멤버 Kashkari 연설

03:00 미국 베이지북

05:30 미국 석유협회 주간 원유 재고

16:30 독일 IHS 마킷 건설업 구매관리자지수(PMI) (8월)

21:15 미국 ADP 비농업부문 고용 변화 (8월)

21;30 미국 연속 실업수당청구건수

21:30 미국 수출, 수입(7월)

21:30 미국 신규 실업수당청구건수

21:20 미국 비농업부문 생산성 (QoQ) (2분기)

22:45 미국 서비스 구매관리자지수 (8월)

23:00 미국 ISM 비제조업구매자지수 (8월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 24℃( ▼ 1 ℃) ｜최고기온 : 29℃( ▼ 4 ℃)

○강수확률 오전 60%｜오후 20%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

