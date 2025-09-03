[포토] 특검 압수수색 규탄하는 국민의힘

장동혁 국민의힘 대표, 송언석 원내대표 등 의원들이 3일 국회에서 열린 의원총회를 마치고 '야당탄압 정치보복 압수수색 중단하라'라고 적힌 손팻말을 들고 피케팅을 하고 있다. 2025.9.3 김현민 기자







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>