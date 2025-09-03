본문 바로가기
김정은 리셉션 참석…시진핑 "中, 항상 세계평화에 힘 될 것"

김민영기자

입력2025.09.03 14:14

시진핑·푸틴과 나란히 입장

김정은 북한 국무위원장이 3일 '중국 인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년' 기념 리셉션 행사에 참석했다.


로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

김 위원장은 이날 베이징 인민대회당에 마련된 전승절 기념 리셉션장에 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 나란히 걸으며 입장했다. 시 주석이 가운데에 섰고, 좌우에 김 위원장과 푸틴 대통령이 함께 걸었다.

앞서 김 위원장은 앞서 오전 베이징 톈안먼에서 열린 전승절 열병식에 참석했다. 김 위원장은 시 주석, 푸틴 대통령과 함께 망루에 올라 열병식을 지켜봤으며 이 장면은 전 세계로 보도됐다.


북·중·러 최고지도자가 공식 석상에 함께 자리한 것은 1959년 9월 베이징에서 열린 북·소·정 정상회담 이후 66년 만이고, 탈(脫)냉전 이후 처음이다.


시 주석은 리셉션에서 "중국이 항상 세계 평화에 힘이 될 것"이라고 강조했다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
