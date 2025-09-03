본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

충남도, 공주 한옥마을·금강권 정원으로 '명품 관광도시' 조성

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.09.03 14:10

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


김태흠 지사 "오는 2036년까지 한옥마을 1300호 조성·2028년 국가정원 추진"

김태흠 충남지사

김태흠 충남지사

AD
원본보기 아이콘

충남도가 한옥마을 확대 조성, 금강권 지방정원 개발 등을 통해 공주를 명품 관광도시로 탈바꿈시킨다.


김태흠 지사는 3일 공주시 방문에서 도민과의 대화, 언론인 간담회 등을 통해 ▲한옥마을 확대 ▲금강권(어천~죽당) 정원 조성 ▲식품안전관리인증원·축산환경관리원 이전 ▲2028년 국제 밤산업박람회 개최 등을 차질없이 추진하겠다고 밝혔다.

도는 '공주시 고도보존육성 시행계획(2024~2028)'에 따라 오는 2036년까지 4개소 1300호 규모의 한옥마을을 조성할 계획이다.


금강권 정원은 350억 원을 투입해 2028년까지 완공하고, 2031년 국가정원으로 등록을 추진한다.


아울러 오송 식품안전관리인증원과 세종 축산환경관리원을 공주로 이전시켜 연간 4만여 명의 교육 방문객 유치를 기대하고 있으며, 2028년 공주·부여·청양 공동 '국제 밤산업박람회' 개최도 준비 중이다.

김 지사는 이날 공주 스마트 경로당과 충남형 농촌 리브투게더 현장을 방문해 "공주가 역사·문화·농촌을 아우르는 명품 도시로 자리매김할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크] "소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 알츠하이머 고위험군?"…3분이면 알 수 있다

"호랑이 있어요?"…'케데헌 효과' 외국인 몰린 이곳

페달 오조작 막아주는 기아 EV5, 패밀리카로 어때?

'7·271953' 무슨 뜻?…방중 김정은 번호판 '눈길'

"절대 만지거나 먹지 마세요"…'복어 독 20배' 주의보 뜬 물고기

68년전 김일성처럼…주애 데리고 나타난 김정은, '4대 세습' 신고식?

죽으면 무슨 소용…사망보험금, 55세부터 연금처럼 쓰세요

새로운 이슈 보기