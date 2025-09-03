본문 바로가기
문화일반

부천애니페 국제경쟁작 선정…칸·베를린 수상작 대거 포함

이종길기자

입력2025.09.03 10:27

107개국 2801편 출품작 심사
다음 달 24일 개막

부천국제애니메이션페스티벌은 107개국 2801편을 심사해 국제경쟁 본선 작품 예순한 편을 선정했다고 3일 밝혔다. 부문별로는 단편 서른아홉 편, 학생 열두 편, TV&커미션드 열 편이다.


베네치아영화제 경쟁작 '메리문디' 스틸 컷

베네치아영화제 경쟁작 '메리문디' 스틸 컷

아카데미 출품 자격이 주어지는 단편 경쟁 부문에는 칸영화제 공식 경쟁작 '워터 걸', '하이퍼센서티브' 등과 베를린영화제 은곰상 '오디너리 라이프' 등 세계 유수 영화제 수상작들이 대거 포함됐다. 칸영화제 라 시네프 수상작 '3월의 겨울', 안시영화제 대상 '나이트 부츠', 베네치아영화제 경쟁작 '메리문디'·'사마귀'도 라인업에 올랐다. 학생 작품으로는 칼아츠 크리에이티브 수상작 '자이언트 크러쉬'가 이름을 올렸다.

이 밖에도 아카데미 수상작 '플로우' 제작진의 신작 '아이들'과 아카데미 수상 감독 로랑 위츠의 '페어리테일', 디즈니 애니메이터 네이선 엥겔하르트의 '포에버그린' 등이 공개된다.


학생 부문에는 칸 라 시네프 경쟁작 '버드', '할머니는 스카이다이버'와 베를린 단편 경쟁작 '운명의 돌'이 포함됐다.


TV&커미션드 부문에는 '루카와 태양의 꽃 파트2', 콜드플레이 뮤직비디오 '필스라이크아임폴링인러브', 한국 웹툰 기반 '니나의 마법서랍 PV' 등이 선정됐다.

이번 페스티벌은 다음 달 24일부터 28일까지 열린다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

