'케이팝 데몬 헌터스' 넷플릭스 역대 1위…'오징어게임' 제쳐

이종길기자

입력2025.09.03 09:45

누적 시청 2억6600만 회 달성
빌보드 차트 3주 연속 1위도

애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'가 기록적인 흥행을 거두며 넷플릭스에서 가장 많이 본 작품이 됐다.


'케이팝 데몬 헌터스' 넷플릭스 역대 1위…'오징어게임' 제쳐
3일 넷플릭스 공식 사이트 '투둠' 집계에 따르면, '케데헌'의 누적 시청 수는 2억6600만 회다. 지난주(8월 25~31일) 시청 수를 더하면서 '오징어 게임' 시즌 1(2억6520만 회)과 '웬즈데이' 시즌 1(2억5210만 회)을 뛰어넘어 영화와 쇼 부문을 통틀어 역대 시청 순위 1위에 올랐다. 넷플릭스는 공개 뒤 91일 동안 누적 시청 수를 집계해 이용자들이 가장 많이 본 영화와 쇼를 산정한다.

'케데헌'은 지난 6월 20일 공개돼 아직 집계 기간이 남아있다. 글로벌 흥행작이 나오지 않는 이상 당분간 1위 자리를 유지할 전망이다.


이 작품은 넷플릭스 밖에서도 인기를 끌고 있다. 공개 두 달여가 지난달 23∼24일에는 미국 극장에서 관객들이 함께 노래를 부르며 영화를 보는 '싱어롱' 특별 상영이 진행돼 열기를 이어갔다. 오리지널사운드트랙 '골든(Golden)'도 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 3주 연속 1위를 차지하며 글로벌 흥행을 입증했다.


'케데헌'은 K팝 아이돌 그룹 헌트릭스가 악령을 물리치고 노래로 세상을 보호한다는 내용을 담고 있다. K팝 아이돌과 무속 신앙 등 한국적 요소를 흥미롭게 결합한 점 등이 관객들로부터 호평받고 있다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
