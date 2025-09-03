KB증권, 'KB 인버스 2X 천연가스 선물 ETN B' 신규 상장

KB증권은 4일 뉴욕상품거래소(NYMEX) 상장 천연가스 선물에 투자하는 'KB 인버스 2X 천연가스 선물 상장지수증권(ETN) B'를 신규 상장한다고 3일 밝혔다.

최근 천연가스 시장은 계절별 수급 변화, 국제 유가 변동, 기상 여건, 지정학적 리스크 등 다양한 요인으로 단기 가격 변동성이 확대되고 있다. 이에 따라 단기 하락 흐름에 대응할 수 있는 인버스 상품에 대한 투자자들의 관심도 높아지고 있다.

KB 인버스 2X 천연가스 선물 ETN B는 미국 NYMEX에 상장된 천연가스 선물의 일일 수익률을 -2배로 추종하는 구조로, 기초 지수는 'Bloomberg Natural Gas Single 2X Inverse TR'이다. 해당 상품은 천연가스 가격이 하락할 경우 수익을 얻을 수 있지만 반대로 가격이 상승하면 손실이 2배로 확대되는 고위험, 고변동성 구조를 가진다.

또한 천연가스 선물의 성과뿐만 아니라 달러 환율 변동도 상품 성과에 연동되는 환노출형 상품이다. 해당 상품의 연 보수는 0.75%이며 만기는 5년으로 상장 이후 2030년 8월 26일까지 거래가 가능하고 이후 상장폐지 된다.

김병구 KB증권 패시브영업본부장은 "기존 만기 도래로 상장폐지 예정인 천연가스 ETN 투자자들의 수요를 충족하고 변동성이 큰 천연가스 시장에 대응할 수 있는 기회를 제공하기 위해 이번 상장을 진행했다"며 "투자자들은 기존 상품의 전략을 지속적으로 활용할 수 있게 됐으며 급변하는 원자재 시장에도 유연하게 대응할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



