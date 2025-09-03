본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

태백시, 1500명 규모 태백교도소 신축사업 법무부 주민설명회 개최

이종구기자

입력2025.09.03 08:22

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도 태백시(시장 이상호)는 오는 5일 오후 2시 시청 3층 대회의실에서 '태백교도소 신축사업 주민설명회'를 개최한다고 3일 밝혔다.

태백시청 전경. 태백시 제공

태백시청 전경. 태백시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 설명회는 법무부 주관으로 진행되며, 사업 추진 현황과 향후 계획을 시민과 공유하고 주민들의 이해를 높이기 위해 마련됐다. 특히 법무부 관계자와 교도소 설계용역 전문가가 직접 참석해 사업 내용을 설명하고 질의응답을 진행할 예정이다.


시는 이번 설명회를 통해 주민들의 궁금증을 해소하고, 지역사회와의 소통을 강화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

태백시 관계자는 "주민설명회가 사업 추진 과정에서 행정과 시민이 함께 협력하는 소중한 장이 되길 바란다"며 "많은 시민께서 관심을 갖고 참여해 주시길 당부드린다"고 말했다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크] "소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

990원 소금빵 나왔지만…빵값 6개월째 6%대 고공행진

'케이팝 데몬 헌터스' 넷플릭스 역대 1위…'오징어게임' 제쳐

영화 할인권 188만장 추가 배포…결제 시 선착순 적용

세부서 스노클링 중 살금살금 다가온 거대 상어 '아찔'

"또 술 마신 기장이라니"…대형사고 1년도 안돼 日 항공사 '발칵'

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면

美, 이란산 석유 밀수 업체 제재…"최대 압박 가할 것"

새로운 이슈 보기