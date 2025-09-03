본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

이춘석, 국회 법사위 내려놓고 외통위로…최혁진과 교체

황서율기자

입력2025.09.03 08:25

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국회 상임위원회 소속 변경

이춘석 무소속 의원이 국회 법제사법위원회 자리를 내려놓고 최혁진 무소속 의원이 있던 외교통일위원회로 상임위원회를 옮긴다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

3일 국회에 따르면 이 의원은 전날 오후 법사위 위원을 사임하고 외통위에 보임하는 것으로 확인됐다. 외통위 소속이었던 최 의원이 이 의원 몫의 법사위로 이동한다.

무소속 의원의 상임위는 국회의장이 최종 결정한다. 국회의장실 관계자는 "전날 오후에 의장님이 이같이 허가했다"며 "당사자 의사를 확인한 사안"이라고 전했다. 최 의원은 '4일 법사위 전체회의부터 참석하냐'는 말에 "전날 결정 난 사안이기 때문에 바로 결합할 것"이라고 답했다.


당초 민주당은 이 의원 몫을 민주당 의원 몫으로 요구했지만, 이는 원 구성 사안이라 국민의힘 측이 반대한 것으로 전해졌다. 현재 법사위 구성은 민주당 9명, 국민의힘 7명, 비교섭단체 2명으로 이뤄져 있다.


한편 이 의원은 6월27일 민주당 소속으로 법사위원장으로 선출됐지만, 주식 차명거래 의혹이 불거지면서 지난달 5일 자진 탈당하면서 법사위원장직을 내려놓았다.




황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크] "소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

990원 소금빵 나왔지만…빵값 6개월째 6%대 고공행진

'케이팝 데몬 헌터스' 넷플릭스 역대 1위…'오징어게임' 제쳐

영화 할인권 188만장 추가 배포…결제 시 선착순 적용

세부서 스노클링 중 살금살금 다가온 거대 상어 '아찔'

"또 술 마신 기장이라니"…대형사고 1년도 안돼 日 항공사 '발칵'

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면

美, 이란산 석유 밀수 업체 제재…"최대 압박 가할 것"

새로운 이슈 보기