[클릭 e종목]"LG유플러스, 불확실한 이슈·확실한 실적"

김진영기자

입력2025.09.03 07:41

대신증권이 3일 LG유플러스에 대해 해킹 침해 여부가 확인되기 전까지 약세는 불가피하다면서도 우려 해소 시 빠른 반등이 이뤄질 것으로 내다봤다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 1만7000원을 유지했다.


앞서 LG유플러스 KT 는 지난달 해외 해킹 전문지에서 이들 통신사와 국내 정부 기관의 정보 유출 정황이 의심된다고 발표한 것에 대해 과학기술정보통신부가 조사에 착수하면서 각각 3.7%, 2.3% 하락했다.

김회재 대신증권 연구원은 "전일 LG유플러스의 하락 폭이 더 컸던 이유는 연초 대비 상승률이 40% 수준으로 상승 폭이 컸고 지수 대비로도 7%가량 아웃퍼폼했기 때문"이라며 "지난 4월 SK텔레콤 의 침해사고에 대한 여파가 매우 컸기 때문에 투자자들의 불안감이 형성될 수밖에 없는 상황"이라고 총평했다.


김 연구원은 해킹 우려가 지속되면서 주가가 하락하더라도 배당수익률이 구간별 주가 하방을 형성할 것으로 전망했다. LG유플러스의 경우 배당수익률이 5%를 넘어서는 1만3000원, KT의 경우 5만1000원이 강한 지지선 역할을 할 것이란 진단이다. 앞서 SK텔레콤은 침해사고가 본격적으로 부각된 지난 4월 22일 이후 한 달간 14% 떨어졌으나, 배당수익률이 7%를 넘어서는 5만700원 선에서 지지선을 형성해 다시 한 달 동안 하락 폭 대부분 만회한 바 있다.


김 연구원은 "올해 3분기 영업이익이 2820억원(전년 동기 대비 +15%), 연간 영업이익은 1조400억원(+20%)으로 양호한 실적이 예상된다"며 "연초 대비 40% 수준의 주가 상승에도 불구하고 주가수익비율(PER)은 9.8배로 여전히 밸류에이션(기업 가치 대비 주가 수준) 매력이 크다"고 평가했다.

그는 또 지난달부터 시작된 800억원의 자사주 취득이 아직 11%밖에 진행되지 않은 점과 외인 비중(39%)이 여전히 한도 49% 대비 낮아 매수 여력이 충분한 점을 들어 조사 결과 특이사항이 발견되지 않는다면 빠른 반등에 나설 것으로 전망했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr
