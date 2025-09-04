유럽에서 '갤럭시 S25 FE' 공개…합리적 플래그십 경험

11년 만에 독일에서 갤럭시 신제품 공개

플래그십 AI 경험으로 생태계 확장 전략

삼성전자가 11년 만에 독일에서 새로운 갤럭시 시리즈를 공개했다. 올해 초 출시된 갤럭시 S25 스마트폰의 팬 에디션(Fan Edition, FE) 모델로, 합리적인 가격에 플래그십 기능을 즐길 수 있다.

삼성전자는 4일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 국제가전박람회(IFA) 2025에서 '갤럭시 S25 FE'를 공개했다. 2014년 IFA에서 갤럭시 노트4를 선보인 뒤 11년 만에 독일에서 공개된 신제품이다. FE는 플래그십 모델에서 인기를 끈 기능은 유지하면서 일부 사양을 낮춰 가격을 저렴하게 기획한 제품이다. 신제품은 합리적인 '가성비' 모델로 인공지능(AI) 경험과 보안·편의성 등을 한층 끌어올린 게 특징이다.

삼성전자는 4일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 국제가전박람회(IFA) 2025에서 '갤럭시 S25 FE'를 공개했다.

'갤럭시 S25 FE'는 최신 One UI 8 기반의 멀티모달 AI 기능을 탑재하면서 사용자 인터페이스(UI)의 직관성을 강화했다. 터치·음성·시각 등을 조합한 입력으로 기기와 손쉽게 상호작용할 수 있고, 친구와 대화하듯이 질문하면 적절한 답을 제공하는 '제미나이 라이브' 기능도 제공한다. 또 잠금화면에서 필요한 정보를 바로 볼 수 있는 '나우 바', 사용 습관을 분석해 콘텐츠를 알아서 제안하는 '나우 브리프', 화면에 동그라미 형태를 그리기만 해도 팁과 궁금한 내용을 알려주는 '서클 투 서치' 등 기능이 담겼다.

보안 측면에서도 한층 발전했다. 앱마다 암호화 키를 생성해 개인정보에 접근할 수 있는 범위를 각각 제한하는 신규 솔루션인 킵(Knox Enhanced Encrypted Protection, KEEP)을 도입한 게 특징이다. 특히 퍼스널 데이터 엔진과 녹스 볼트(Knox Vault) 결합으로 온디바이스 보안 체계를 강화했다.

하드웨어를 보면 전면에 최초 적용된 1200만 화소 카메라를 통해 생동감 있는 '셀피' 촬영을 지원한다. 저조도 환경에서도 노이즈를 줄여주는 로우 노이즈 모드, 비디오에서도 사실적인 색감과 명암을 구현하는 Super HDR 기능을 FE 시리즈 중 처음으로 지원한다. 이 밖에도 사진 보정을 돕는 포토 어시스트, 생성형 편집, 인물 사진 스튜디오 등 갤럭시 AI의 강력한 편집 기능과 편집 도구가 함께 담겼다.

갤럭시 S25 FE.

성능과 디자인 측면에서도 전작 대비 개선점이 많다. 베이퍼 챔버를 약 10% 확대하면서 효과적으로 발열을 제어한다. 4900mAh 대용량 배터리, 120Hz 주사율을 지원하는 6.7형 다이내믹 아몰레드(AMOLED) 2X 디스플레이, 아머 알루미늄 프레임 등을 적용해 사용성과 내구성을 모두 강화했다.

색상은 네이비·아이스블루·제트블랙·화이트 등 4가지로 출시된다. 4일부터 미국·영국 등 시장에서 순차적으로 선보이며, 국내에는 오는 19일 출시 예정이다. 국내 출고가는 출시 시점에 공개된다.

김정현 삼성전자 MX사업부 부사장은 "삼성전자는 더욱 직관적이고 개인화된 최신 갤럭시 AI 경험을 더 많은 사용자에게 제공하고자 한다"며 "사용자의 취향과 맥락을 이해하고 AI 기반의 촬영, 손쉬운 편집 경험 등을 통해 일상에서 편리함과 창의성을 발휘할 수 있도록 도울 것"이라고 말했다.





베를린(독일)=장희준 기자



