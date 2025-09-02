본문 바로가기
정장선 평택시장, 중앙아시아 도시 방문해 교류 협력 논의

입력2025.09.02 16:53

현지 고려인 사회 지원 방안도 논의

경기도 평택시는 정장선 시장 일행이 지난달 24일부터 5박 7일 일정으로 키르기스스탄 오쉬시와 카자흐스탄 알마티주 및 코나예브시 등 중앙아시아 주요 도시를 방문해 우호 협력 방안을 논의했다고 2일 밝혔다.

키르기스스탄 오쉬시를 방문한 정장선 평택시장(오른쪽)이 현지 정부 관계자들과 교류협력 방안을 논의하고 있다. 평택시 제공

키르기스스탄 오쉬시를 방문한 정장선 평택시장(오른쪽)이 현지 정부 관계자들과 교류협력 방안을 논의하고 있다. 평택시 제공

정 시장 일행은 방문 기간 중 카자흐스탄 독립유공자후손회 등 고려인 사회 관계자들과 간담회를 갖고 민족의 뿌리와 정체성을 기억하고 유지하기 위한 지원 방안 등을 논의했다고 덧붙였다. 정 시장은 간담회에서 나온 건의 사항 등을 국가보훈부에 전달할 방침이다.


정 시장은 "앞으로 중앙아시아 고려인 사회와 꾸준히 교류하고 현지 주요 도시들과도 새로운 기회 창출을 위해 노력하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

