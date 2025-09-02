어보브테크, 차세대 캐릭터챗 '이프(IF)' 국내 정식 출시

인공지능(AI) 콘텐츠 스타트업 어보브테크가 차세대 캐릭터챗 '이프(IF)'를 정식 출시했다고 2일 밝혔다.

2023년 설립된 어보브테크는 AI 기반 사주·타로·고민 상담 챗봇 플랫폼 '젠디(Zendi)'와 반려동물 및 고인을 AI로 재현하는 메모리얼 서비스 '디어에버(dearever)' 등을 연이어 선보인 바 있다. 특히 젠디는 출시 6개월 만에 월 매출 2억원을 눈앞에 두고 있다. 7월에는 크릿벤처스USA와 지디벤처스, 서울대창업네트워크 엔젤클럽 등으로부터 시드투자를 유치했다.

이번에 론칭한 이프는 몰입형 AI 소셜 콘텐츠 플랫폼으로, 사용자가 아이돌 데뷔를 주도하는 메인 프로듀서로 활동하게 된다. 캐릭터와의 관계 변화와 감정 흐름, 사회관계망서비스(SNS) 메시지, 뉴스 보도 등 다양한 기능이 현실과 유사하게 구현돼 사용자가 주도적으로 서사를 완성해 나가는 게 특징이다.

특히 단순 채팅으로만 진행되는 일반적인 캐릭터챗 서비스와 달리 AI 감독 시스템을 도입했다. 아울러 콘텐츠 소재에 적합한 기능을 블록처럼 꾸려놓고 새로운 콘텐츠가 출시될 때마다 여러 기능을 유연하게 조합해 사용자에게 다양한 경험을 제공한다.

최주원 어보브테크 대표는 "이프는 AI 시대에 발전하는 게임과 콘텐츠의 새로운 방향을 제시하는 서비스"라며 "한국의 성공한 지식재산권(IP)을 가진 콘텐츠에는 추가적인 수입을 창출해줄 수 있는 새로운 창구가 되고, 고객에게는 콘텐츠를 더욱 풍부하게 즐길 수 있는 공간이 되는 것을 목표로 나아갈 것"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



