김이강 광주 서구청장이 2일 서구청 들불홀에서 열린 광복 80주년 기념 '제122회 서구 아카데미'에서 인사말을 하고 있다. 광주 서구 제공
호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
[포토] 광주 서구, 광복 80주년 기념 '제122회 아카데미'
2025년 09월 02일(화)
