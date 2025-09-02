가입비·보안비 내라더니…'조건만남' 미끼로 100억 가로챈 일당

가짜 사이트 만들어 '가입비·보안비' 요구

조건만남을 미끼로 거액을 가로챈 사기 조직이 경찰에 붙잡혔다. 피해 규모는 총 100억원에 육박한다.

강원경찰청 전경. 강원경찰청 AD 원본보기 아이콘

강원경찰청 형사기동대는 사기 혐의로 총책 A씨(42)와 중간관리자 B씨(26)를 구속하고 조직원 9명도 불구속 상태로 검찰에 넘겼다고 2일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨 일당은 지난해 5월부터 약 6개월간 사회관계망서비스(SNS)에 '조건만남 알선' 광고를 내 피해자들을 유인한 뒤 가짜 사이트를 통해 총 93억원을 빼돌린 혐의를 받고 있다.

이들은 여성 노출 사진과 출장 만남을 알선하는 것처럼 꾸민 허위 사이트를 제작해 페이스북, 인스타그램 등에 홍보했다. 이를 본 피해자들이 사이트에 접속해 회원 가입을 하고 만남을 요청하면 '가입비'와 '보안 심의비' 등 각종 명목으로 돈을 요구하는 수법이었다.

경찰은 사회 초년생들이 캄보디아로 해외 취업을 다녀온 뒤 사기 범행에 가담한다는 제보를 바탕으로 수사에 착수해 A씨 등을 검거했다. 경찰은 이들이 93억원의 범죄수익금을 거둔 사실을 파악하고 피해자 중 35명으로부터 진술을 확보해 피의자들 검거에 성공했다. 확인된 피해자 35명이 잃은 돈만 14억5000만원에 달한다. 다만 '조건만남'을 목적으로 한 범행 특성상 피해자들이 신고를 꺼려 전체 피해 규모를 확인하는 데 어려움이 있었다.

경찰은 현재 캄보디아에 머무는 일부 조직원들에 대해서도 국제 공조를 통해 추적에 나설 계획이다. 강원경찰 관계자는 "진화하는 악성 사기 범죄에 대해 수사역량을 집중해 지속해서 단속하겠다"고 말했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



