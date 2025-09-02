본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

가입비·보안비 내라더니…'조건만남' 미끼로 100억 가로챈 일당

박은서인턴기자

입력2025.09.02 13:35

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

가짜 사이트 만들어 '가입비·보안비' 요구

조건만남을 미끼로 거액을 가로챈 사기 조직이 경찰에 붙잡혔다. 피해 규모는 총 100억원에 육박한다.

강원경찰청 전경. 강원경찰청

강원경찰청 전경. 강원경찰청

AD
원본보기 아이콘

강원경찰청 형사기동대는 사기 혐의로 총책 A씨(42)와 중간관리자 B씨(26)를 구속하고 조직원 9명도 불구속 상태로 검찰에 넘겼다고 2일 밝혔다.


경찰에 따르면 A씨 일당은 지난해 5월부터 약 6개월간 사회관계망서비스(SNS)에 '조건만남 알선' 광고를 내 피해자들을 유인한 뒤 가짜 사이트를 통해 총 93억원을 빼돌린 혐의를 받고 있다.

이들은 여성 노출 사진과 출장 만남을 알선하는 것처럼 꾸민 허위 사이트를 제작해 페이스북, 인스타그램 등에 홍보했다. 이를 본 피해자들이 사이트에 접속해 회원 가입을 하고 만남을 요청하면 '가입비'와 '보안 심의비' 등 각종 명목으로 돈을 요구하는 수법이었다.


경찰은 사회 초년생들이 캄보디아로 해외 취업을 다녀온 뒤 사기 범행에 가담한다는 제보를 바탕으로 수사에 착수해 A씨 등을 검거했다. 경찰은 이들이 93억원의 범죄수익금을 거둔 사실을 파악하고 피해자 중 35명으로부터 진술을 확보해 피의자들 검거에 성공했다. 확인된 피해자 35명이 잃은 돈만 14억5000만원에 달한다. 다만 '조건만남'을 목적으로 한 범행 특성상 피해자들이 신고를 꺼려 전체 피해 규모를 확인하는 데 어려움이 있었다.


경찰은 현재 캄보디아에 머무는 일부 조직원들에 대해서도 국제 공조를 통해 추적에 나설 계획이다. 강원경찰 관계자는 "진화하는 악성 사기 범죄에 대해 수사역량을 집중해 지속해서 단속하겠다"고 말했다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우미 2700만원에 출시 예고[中 휴머노이드 리포트]② "차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"때 밀고 찜질하러 한국행"…케데헌 효과에 여행 수요 '쑥'

"떼 써본 것" "500억이라도"…'최악 가뭄' 강릉시장 발언 뭇매

"누구나 피해자될 수 있어" 헬스장 폐업 양치승이 바꾸자는 '이 법'

尹 '구치소 CCTV' 열람 논란…"충격적" vs "국익 위한 행위 맞나"

"한국서 살면 유럽보다 빨리 늙는다" 연구결과 깜짝

합이 11선의 격돌…막 오른 법사위 '추·나대전'

경찰이 잡은 범인, 알고보니 진범 아냐…부실수사 통제장치는?

새로운 이슈 보기