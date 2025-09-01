본문 바로가기
현대차, 8월 글로벌 판매 33만대…전년비 0.4%↑

우수연기자

입력2025.09.01 16:53

현대자동차가 올해 8월 글로벌 시장에서 전년 동월 대비 0.4% 증가한 33만6395대를 판매했다고 1일 밝혔다.


국내 5만8330대, 해외 27만8065대로 각각 전년 동월 대비 0.4%, 0.5% 증가한 것으로 집계됐다.

현대차 아반떼. 현대차 제공

현대차 아반떼. 현대차 제공

국내 시장에서 세단은 그랜저 5139대, 쏘나타 3527대, 아반떼 7655대 등 총 1만6551대를 팔았다. 레저용차량(RV)은 팰리세이드 5232대, 싼타페 3303대, 투싼 3873대, 코나 3013대, 캐스퍼 1247대 등 총 2만1272대가 판매됐다.


포터는 5547대, 스타리아는 3246대 판매를 기록했으며, 중대형 버스와 트럭은 총 2202대 판매됐다. 럭셔리 브랜드 제네시스는 G80 2826대, GV80 2635대, GV70 2983대 등 총 9311대가 팔렸다.


해외 판매량은 전년 동월보다 0.5% 증가한 27만8065대로 집계됐다.

현대차 관계자는 "현지 수요와 정책에 적합한 판매·생산 체계를 강화해 권역별 시장 변화에 탄력적으로 대응하겠다"며 "경쟁력 있는 신차 출시를 통해 시장 점유율을 꾸준히 확대할 계획"이라고 밝혔다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
