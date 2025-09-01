현대차, 8월 글로벌 판매 33만대…전년비 0.4%↑

현대자동차가 올해 8월 글로벌 시장에서 전년 동월 대비 0.4% 증가한 33만6395대를 판매했다고 1일 밝혔다.

국내 5만8330대, 해외 27만8065대로 각각 전년 동월 대비 0.4%, 0.5% 증가한 것으로 집계됐다.

국내 시장에서 세단은 그랜저 5139대, 쏘나타 3527대, 아반떼 7655대 등 총 1만6551대를 팔았다. 레저용차량(RV)은 팰리세이드 5232대, 싼타페 3303대, 투싼 3873대, 코나 3013대, 캐스퍼 1247대 등 총 2만1272대가 판매됐다.

포터는 5547대, 스타리아는 3246대 판매를 기록했으며, 중대형 버스와 트럭은 총 2202대 판매됐다. 럭셔리 브랜드 제네시스는 G80 2826대, GV80 2635대, GV70 2983대 등 총 9311대가 팔렸다.

해외 판매량은 전년 동월보다 0.5% 증가한 27만8065대로 집계됐다.

현대차 관계자는 "현지 수요와 정책에 적합한 판매·생산 체계를 강화해 권역별 시장 변화에 탄력적으로 대응하겠다"며 "경쟁력 있는 신차 출시를 통해 시장 점유율을 꾸준히 확대할 계획"이라고 밝혔다.





