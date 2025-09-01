[르포]약물 중독 이겨낸 팝아트 블루칩…'치유와 희망' 한국서 첫 개인전

미 LA 출신 작가 조엘 메슬러

파라다이스시티서 전시회

어스·워터·스카이 등 낙원 향한 세 가지 테마

내년 2월까지 작품 24점 공개

웅장한 아치 형태의 입구에 들어서자 3m 높이의 야자수 모형과 함께 바나나잎이 빼곡히 덮인 형태의 초록색 벽지가 양쪽 벽을 에워싸고 있었다. 이들 벽지 위에 태양과 히말라야, 사막, 무지개 등을 형상화한 강렬한 색채의 팝아트 작품들이 눈을 사로잡았다. '세상은 너의 것(The World is Yours)' '너는 훌륭한 것을 받을 자격이 있어(You deserve great Things)' '히트곡을 연주해(Play the hits)' 등 붉은색 글씨로 표현한 회화의 주제들은 밝고 긍정적인 메시지를 담고 있었다.

1일 파라다이스그룹이 인천 영종도에서 운영하는 복합리조트 파라다이스시티에 있는 실내 예술·전시 공간 '파라다이스 아트 스페이스'는 현대미술계 블루칩으로 불리는 미국 로스앤젤레스(LA) 출신의 팝아트 작가 조엘 메슬러가 국내에서 처음 여는 개인전이 열렸다.

1일 오전 인천 영종도 파라다이스시티에서 열린 ‘파라다이스 파운드(Paradise Found)’ 전시 프리 오픈 행사에서 미국 뉴욕 인기 팝아트 작가 조엘 메슬러가 작품을 소개하고 있다. 파라다이스 제공 AD 원본보기 아이콘

파라다이스시티는 국내 최대 아트페어인 프리즈 서울과 키아프 서울의 개막에 맞춰 국내외 문화·예술 관계자들을 위한 교류의 장으로 '파라다이스 아트 나이트' 행사를 매년 개최하고 대형 전시를 선보이는데, 올해 메인 이벤트로 메슬러의 국내 첫 개인전을 유치했다. 2일부터 내년 2월22일까지 5개월여간 진행하는 전시회에서는 '파라다이스(낙원)'를 주제로 하는 메슬러의 신작 20점(회화 19점, 입체작품 1점)을 비롯해 트로피컬 색채와 경쾌한 화풍의 작품 총 24점을 만나볼 수 있다. 전시회 기간 파라다이스 멤버십에 가입하면 무료 관람이 가능하다.

역경을 예술로…낙원 찾아가는 작가의 여정

메슬러가 한국에서 첫 개인전을 통해 전달하려는 메시지는 역경을 딛고 삶의 낙원을 찾아 나서는 작가 본인의 여정이다. 그는 아버지가 심장외과 전문의로 부유한 가정에서 태어났으나 어린 시절 부모가 이혼하면서 큰 상처를 받았다. 젊은 시절에는 알코올과 약물 중독, 예술가로서 실패 등 어려운 시기를 보냈다. 이를 극복하고 예술의 동력으로 삼아 인정받는 작가로 거듭나기까지 어머니의 격려와 사랑이 큰 힘이 됐다고 작가는 설명한다. 메슬러는 "바나나잎이 그려진 벽지는 유년기에 묵었던 베벌리힐스 호텔에 그려진 문양과 흡사해 고향을 떠올리게 하고, 잠들기 전 어머니가 해주던 응원과 격려, 어머니가 쓰던 향수 냄새 등도 작품에 담아냈다"며 "결국 전시회의 모든 주제는 어머니로 귀결된다"고 말했다.

전시공간은 땅과 대지를 뜻하는 어스(Earth)와 물을 나타내는 워터(Water), 하늘을 모티프로 삼은 스카이(Sky) 등 크게 세 구역으로 나뉜다. 어스룸에는 생의 시작과 자연의 생명력을 표현한 작품과 함께 작가가 낙원을 찾아가는 여정에서 만나는 모든 것을 뜻하는 '깃발'도 여러 군데 배치했다. 깃발에는 사랑, 어머니, 너와 나 등 희망적인 메시지가 영어 단어로 새겨져 있다.

1일 오전 인천 영종도 파라다이스시티 ‘파라다이스 아트 스페이스’에서 열린 ‘파라다이스 파운드(Paradise Found)’ 전시 프리 오픈 행사에서 관람객이 미국 뉴욕 팝아트 작가 조엘 메슬러의 작품을 감상하고 있다. 파라다이스 제공 원본보기 아이콘

워터룸은 물을 상징하는 청록빛 벽면을 바탕으로 일출과 태양, 해변 등을 연상케 하는 작품들을 전시했다. 작가는 이 공간에 대해 "땅에 첫 발을 내디디고 기반을 세운 뒤 산을 넘고, 물길을 따라 만난 조용하고 아름다운 물을 나타낸다"며 "아이처럼 자유롭게 상상하고 창의성을 발현하는 공간"이라고 설명했다.

전시장 2층에 마련한 스카이룸은 성찰과 깨달음의 공간이다. 작가가 중년의 삶을 지나며 탐구한 '존재'의 의미를 다룬다. 연한 청록색 배경에 금빛 풍선 모양의 영어 단어로 파라다이스를 새기고, 벚꽃 가지를 연결한 작가의 신작이자 이번 전시회의 대표 작품 '파라다이스 위드 블러썸(Paradise with Blossoms)'도 전시돼 있다. 메슬러는 "벚꽃의 가지를 보면서 풍선에 매달린 끈이 떠올랐다"며 "가지가 꽃과 연결되듯, 궁극적으로는 모든 여정이 낙원과 이어진다는 점을 표현한 것"이라고 설명했다. 관람객들은 스카이룸에 마련된 빈백 의자에서 작품을 감상하며 존재하는 순간에 대해 묵상할 수 있다.

최종환 파라다이스 대표(왼쪽)와 미국 뉴욕 팝아트 작가 조엘 메슬러가 1일 오전 인천 영종도 파라다이스시티 ‘파라다이스 아트 스페이스’에서 ‘파라다이스 위드 블러썸(Paradise with Blossoms)’ 작품을 처음 공개하고 있다. 파라다이스 제공 원본보기 아이콘

문화예술로 회복과 치유 "아트테인먼트 선도"

파라다이스그룹은 2023년부터 키아프 개막에 맞춰 대형 전시를 기획했다. 첫해에는 세계 최대 경매기업 중 한 곳인 소더비(Sotheby's)와 함께 뱅크시 앤 키스 해링을 개최했고, 지난해에는 미국 현대미술가 조쉬 스펄링의 '원더전'과 함께 지드래곤과 퍼렐 윌리엄스의 아트 옥션 협업, 미국 래퍼 푸샤 티의 라이브 공연을 동시에 개최했다. 프리즈 서울로 향하는 해외 아트 컬렉터와 전시 관계자들이 교류하는 장을 마련하고 국내 관광산업과 문화예술 발전에 기여하겠다는 취지다.

1일 인천 영종도 파라다이스시티 아트스페이스에서 열린 미국 팝아트 작가 조엘 메슬러의 국내 첫 개인전 파라다이스 파운드(Paradise Found) 사전공개 행사에서 관람객들이 전시 작품을 관람하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

지난해부터는 '아시안 팝 페스티벌'을 개최해 국내 뮤지션들의 아시아 진출을 위한 네트워크를 만들고, 복합리조트를 처음 접하는 젊은 세대들이 문화예술을 향유할 수 있는 기회를 확대해 예술의 대중화를 꾀하고 있다. 이는 그룹이 1970년대부터 고수해온 '아트테인먼트'의 일환이다. 아트테인먼트는 예술과 오락 요소를 결합한 복합 문화 콘텐츠로, 파라다이스는 이를 통해 신진 예술가 발굴을 지원하고 글로벌 예술인재 육성에 공을 들였다. 휴양과 문화예술을 접목해 일상에 지친 방문객의 정서적 회복을 돕는 것이 목표다.

2017년 동북아시아 최초의 복합리조트로 문을 연 파라다이스시티도 아트테인먼트를 표방하고 있다. 최종환 파라다이스 대표는 "메슬러 작가의 주요 테마가 치유와 회복으로, 이는 예술을 통한 힐링을 추구하는 파라다이스시티의 콘셉트와 부합한다"면서 "앞으로도 좋은 전시를 지속해서 선보이고, 국내 신진 작가들이 설 수 있는 무대도 마련할 계획"이라고 말했다.





영종도=김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



