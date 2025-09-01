오리온 꼬북칩, 프랑스 까르푸 전 매장 입점

K스낵 최초 전 점포 동시 입점

美·유럽서 ‘네 겹 식감’ 호평

오리온에 따르면 까르푸는 보통 판매 추이를 보며 입점 점포 수를 점진적으로 확대하지만, 꼬북칩은 내부 상품 품평회에서 이례적으로 전 매장 입점이 결정됐다. 바이어들이 꼬북칩의 네 겹 식감과 상품성을 높게 평가했기 때문이다. 오리온 측은 "케이팝·K컬처 확산으로 한국 식품에 대한 관심이 높아진 것도 긍정적으로 작용했다"고 설명했다.

꼬북칩은 이미 세계 최대 요리 매거진 올레시피스(Allrecipes)에서 "부드러우면서도 바삭한, 기존에 없던 네 겹 식감"이라는 평가와 함께 해외 유명 스낵과 비교 소개되며 글로벌 인지도를 높였다.

프랑스 시장에 출시된 첫 제품은 국내에서 '품절대란'을 일으켰던 초코츄러스맛이다. 달콤한 디저트를 즐기는 프랑스 소비자 취향을 공략해 시장을 빠르게 선점한다는 전략이다. 오리온은 이후 현지 기호에 맞춘 플레이버를 순차적으로 선보이며 입지를 넓힐 계획이다.

오리온은 이미 미국에서 현지 맞춤 전략의 성과를 증명했다. 2017년 콘스프맛으로 첫 수출을 시작한 뒤 김맛·트러플맛·플레이밍라임맛 등 10종의 플레이버를 출시하면서 지난해 꼬북칩 미국 수출액은 2017년 대비 230배 이상 성장했다. 오리온은 꼬북칩을 '초코파이'에 이어 두 번째 글로벌 히트작으로 키운다는 목표다.

현재 한국에서 생산한 꼬북칩은 미국·영국·호주·캐나다 등 20여 개국에 수출 중이며, 중국·베트남에서는 현지 생산 체제를 구축해 내수시장 공략에 나서고 있다. 최근에는 독일·네덜란드·남아프리카공화국·아랍에미리트 등으로 수출 확대를 추진 중이다.

오리온은 지난 8월 충북 진천에 착공한 통합센터를 글로벌 물류 허브로 삼고 해외 판매 확대를 본격화한다는 구상이다. 오리온 관계자는 "케이팝 데몬 헌터스 등 K컬처 확산에 힘입어 꼬북칩 수출 물량이 급증하고 있다"며 "예감, 알맹이 젤리 등 다양한 제품에 대한 해외 바이어들의 관심도 커지고 있다"고 말했다.





