임실군, 옥정호 붕어섬 생태공원 수국 만개

해바라기·안젤로니아·메리골드 등 여름꽃 식재

전북 임실군은 대표 관광지인 옥정호 붕어섬 생태공원에 여름철 대표 꽃인 수국이 만개했다고 1일 밝혔다.

메타세콰이어길을 따라 심어진 라임라이트 수국이 은은한 연둣빛에서 순백으로 바뀌어 가는 독특한 매력을 뽐내며, 고즈넉한 숲길을 화사하게 물들이고 있다.

장엄하게 뻗은 메타세콰이어길과 풍성하게 피어난 하얀 수국이 어우러져, 마치 유럽의 정원에 온 듯한 낭만적인 풍경을 자아낸다. 또 해바라기, 안젤로니아, 메리골드 등 여름꽃 식재도 완료, 수국뿐 아니라 다양한 여름꽃을 만끽할 수 있다.

여기에 군은 올해 붕어섬 생태공원 보완 사업을 본격 추진, 사계절 내내 다양한 꽃과 나무의 아름다운 경관은 물론 방문객들의 편의를 위한 노력도 계속하고 있다.

늦더위가 기승을 부리고 있는 날씨에도 붕어섬 생태공원을 찾는 방문객이 시원하게 감상할 수 있도록 쿨링포그를 설치했다. 12개소의 쿨링포그는 여름철 막바지 더위를 식혀주고 시원한 물안개를 맞으며 산책을 즐길 수 있는 색다른 체험을 제공한다.

또 기존의 연못 데크 주변에 부채붓꽃 1,170본과 연꽃, 앵초, 삼색 버드나무 등 다양한 수변식물을 심을 예정이다.

신나무숲에는 수국 140주를, 작약원에는 산수유 100주와 진달래 1,200주, 공작단풍을 심을 계획으로, 붕어섬 생태공원을 찾는 방문객들의 즐거움은 더욱 더해질 것으로 예상된다.

붕어섬 생태공원은 계절마다 색다른 풍경을 제공하기 위해 계절 꽃 식재와 시설물 안전 점검을 위해 지난달 19일 재개장했다. 재개장 이후 주말뿐만 아니라 평일에도 꾸준히 관광객이 늘어 옥정호 출렁다리와 붕어섬 생태공원의 인기를 크게 실감하고 있다.

지난해 10월에는 부족했던 편의시설을 확충하기 위해 농특산물 판매장과 카페를 개점한 것도 이용객 증가에 한몫했다.

심민 군수는 "평소 경관 조성에 대한 노력과 더불어 올해 보완 사업 추진을 통해 더욱 풍성하고 매력적인 명소로 거듭날 것이다"며 "방문객들이 일상 속에서 특별한 휴식과 감동을 느낄 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





