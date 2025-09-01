본문 바로가기
법무법인 세종, 임성빈 前 서울지방국세청장 영입

구채은기자

입력2025.09.01 10:25

세종 조세그룹, 전략적 영입 가속화

법무법인 세종, 임성빈 前 서울지방국세청장 영입
법무법인(유) 세종(오종한 대표변호사)이 1일 임성빈 전 서울지방국세청장을 세종 조세그룹 고문으로 영입했다고 밝혔다.


임성빈 고문은 경남고와 서울대학교 경영학과를 졸업하고 행정고시 37회로 공직에 입문했다. 약 32년 이상의 경력을 조세 행정 분야에서 쌓았다. 임 고문은 서울지방국세청 조사4국장, 국제거래조사국 과장, 조사2국 과장 등으로 일했다. 국세청 본청 조사과, 중부청 조사1국 등에서 경력을 쌓았다. 임 고문은 국세청 법인납세국장, 감사관으로도 재직했다. 2020년 부산지방국세청장, 2021년 제49대 서울지방국세청장을 역임했다.

세종 조세그룹은 최근 대표적인 조세법 권위자로 꼽히는 이창희 고문, 세제 및 전심 분야 전문가로서 전 기획재정부 세제실장, 조세심판원 상임심판관을 역임한 김병규 고문, 국제조세 및 관세·통상 분야 전문가로 잘 알려진 장마리아 외국변호사 등 전략적 영입을 지속해오고 있다.





구채은 기자 faktum@asiae.co.kr
