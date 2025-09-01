본문 바로가기
한수원 한울본부 목공동호회 ‘금강송공방’, 취약계층에 원목 가구 전달

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.01 09:56

지역주민 위한 회원들 Cool한 재능기부, Warm한 나눔

한국수력원자력 한울원자력본부(본부장 이세용)의 목공동호회 '금강송공방' 회원들이 8월 28일, 제작한 원목 가구를 지역 취약계층 가정에 전달했다.

한울본부 목공동호회 '금강송공방', 취약계층에 원목 가구 나눔. 한수원 한울원자력본부 제공

'금강송공방'은 가구가 필요한 가정을 선정해 현장을 방문, 공간 구조를 측정하고 필요한 용도에 맞춰 원목 수납장을 제작했다.


어르신과 전담 요양보호사는 "정성을 담아 만든 귀한 선물을 주셔서 고맙다. 수납공간이 늘어나 기쁘고 실용적으로 잘 쓰겠다"라고 감사의 뜻을 전했다.

이준호 금강송공방 회장은 "회원들의 작은 재능기부가 지역주민에게 실질적인 도움이 될 수 있어 매우 보람이 크고, 앞으로도 따뜻한 나눔을 이어가겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
