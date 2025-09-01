본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

중기부, 예비유니콘 15개사 최종 선정

김철현기자

입력2025.09.01 12:00

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

최대 200억원 특별보증 지원

중소벤처기업부는 1일 세계 시장을 선도할 예비유니콘 기업 15개사를 최종 선정했다고 밝혔다. 예비유니콘 특별보증은 글로벌 유니콘 기업으로의 육성을 위해 최대 200억원까지 스케일업 자금을 지원하는 사업으로, 올해는 79개사가 신청해 5.3대 1의 경쟁률을 보였다.


올해도 치열한 경쟁을 뚫고 혁신성과 성장성이 우수한 기업들이 대거 선정됐다. 선정 기업의 평균 매출액은 233억원, 고용 인원은 74명, 투자유치금액은 352억원, 기업가치는 1134억원으로 나타났다.

이번에 예비유니콘으로 선정된 기업은 라이너, 서북, 솔리비스, 스패너, 아스트로젠, 에이지엘, 에이치티씨, 일레븐코퍼레이션, 일리미스테라퓨틱스, 카인사이언스, 콜로세움코퍼레이션, 트래블월렛, 팀스파르타, 페르소나에이아이, 플랜엠이다. 이 중 트래블월렛은 해외결제·환전·송금 등 글로벌 결제 플랫폼 기업으로, 기존 은행의 높은 수수료와 장시간 소요 등 불편을 해소한 혁신성 및 2021년 서비스 출시 후 이룬 성장성을 인정받았다.


이미지=게티이미지뱅크

이미지=게티이미지뱅크

AD
원본보기 아이콘

인공지능(AI) 검색 및 딥리서치 서비스 'LINER'를 제공하는 라이너는 인공지능 모델의 신뢰성을 평가하는 'SimpleQA 벤치마크'에서 세계 1위를 기록해 혁신성을 인정받았고, 미국 대학가를 공략해 해외시장 점유율을 확대하고 있어 글로벌 AI 기업으로의 성장 가능성이 기대된다.


한편 중기부는 예비유니콘 사업으로 2019년부터 지난해까지 126개의 예비유니콘을 선정해 7972억원의 특별보증을 지원했다. 선정기업 126개사를 대상으로 지난해 말 기준의 성과를 측정한 결과 선정 당시 대비 매출액은 174.0%, 고용인원은 44.7% 증가했고, 그 중 90개사는 5조2000억원의 후속 투자를 유치했다. 특히, 8개사는 유니콘 기업으로 등극했고, 코스닥 시장에도 13개 기업이 상장했다.

한성숙 중기부 장관은 "예비유니콘 특별보증 사업은 그간 다수의 기업공개 성공, 유니콘 기업으로 성장 등 성과를 거두면서 대표적인 스케일업 프로그램으로 자리 잡았다"며 "예비유니콘 기업이 우리 경제 성장의 핵심 주역이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다 '배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

국내 방산, 폴란드 집결… 폴란드형 K2 전차 최초 공개

퀄리티 유지하고 '이것' 낮춰…'990원 소금빵' 기획자가 말한 비결

"박지성과 이혼 후 셋째 임신? 와우"…김민지, 가짜뉴스 직접 반박

긴장되는 배치 첫날…CPR로 시민 살린 경찰 실습생

툭하면 고장나는 청소기…전문가가 밝힌 '금지 물질'의 정체

어마어마한 중국 태양광…구조조정 본격화

부동산서 주식으로 쏠리는 중국 자금…위안화 약세 우려도

새로운 이슈 보기