중기부, 예비유니콘 15개사 최종 선정

최대 200억원 특별보증 지원

중소벤처기업부는 1일 세계 시장을 선도할 예비유니콘 기업 15개사를 최종 선정했다고 밝혔다. 예비유니콘 특별보증은 글로벌 유니콘 기업으로의 육성을 위해 최대 200억원까지 스케일업 자금을 지원하는 사업으로, 올해는 79개사가 신청해 5.3대 1의 경쟁률을 보였다.

올해도 치열한 경쟁을 뚫고 혁신성과 성장성이 우수한 기업들이 대거 선정됐다. 선정 기업의 평균 매출액은 233억원, 고용 인원은 74명, 투자유치금액은 352억원, 기업가치는 1134억원으로 나타났다.

이번에 예비유니콘으로 선정된 기업은 라이너, 서북, 솔리비스, 스패너, 아스트로젠, 에이지엘, 에이치티씨, 일레븐코퍼레이션, 일리미스테라퓨틱스, 카인사이언스, 콜로세움코퍼레이션, 트래블월렛, 팀스파르타, 페르소나에이아이, 플랜엠이다. 이 중 트래블월렛은 해외결제·환전·송금 등 글로벌 결제 플랫폼 기업으로, 기존 은행의 높은 수수료와 장시간 소요 등 불편을 해소한 혁신성 및 2021년 서비스 출시 후 이룬 성장성을 인정받았다.

인공지능(AI) 검색 및 딥리서치 서비스 'LINER'를 제공하는 라이너는 인공지능 모델의 신뢰성을 평가하는 'SimpleQA 벤치마크'에서 세계 1위를 기록해 혁신성을 인정받았고, 미국 대학가를 공략해 해외시장 점유율을 확대하고 있어 글로벌 AI 기업으로의 성장 가능성이 기대된다.

한편 중기부는 예비유니콘 사업으로 2019년부터 지난해까지 126개의 예비유니콘을 선정해 7972억원의 특별보증을 지원했다. 선정기업 126개사를 대상으로 지난해 말 기준의 성과를 측정한 결과 선정 당시 대비 매출액은 174.0%, 고용인원은 44.7% 증가했고, 그 중 90개사는 5조2000억원의 후속 투자를 유치했다. 특히, 8개사는 유니콘 기업으로 등극했고, 코스닥 시장에도 13개 기업이 상장했다.

한성숙 중기부 장관은 "예비유니콘 특별보증 사업은 그간 다수의 기업공개 성공, 유니콘 기업으로 성장 등 성과를 거두면서 대표적인 스케일업 프로그램으로 자리 잡았다"며 "예비유니콘 기업이 우리 경제 성장의 핵심 주역이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





