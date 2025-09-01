희망친구 기아대책, 홍보대사에 배우 신예은 위촉

지난달 29일 서울 강서구 기아대책 본사에서 열린 위촉식에서 왼쪽부터 최창남 기아대책 회장과 홍보대사로 위촉된 배우 신예은이 기념촬영하고 있다. 기아대책 AD 원본보기 아이콘

희망친구 기아대책(회장 최창남)은 배우 신예은을 신규 홍보대사로 위촉했다고 1일 밝혔다.

신예은은 지난 2019년 우연히 접한 기아대책 후원 캠페인을 통해 한 아동을 지원하며 기아대책과 처음 인연을 맺었다. 이후 나눔의 가치를 느끼고, 지속적인 관심을 가지며 국내외 취약 아동을 위한 선행을 이어왔다. 최근에는 경남·경북 산불 피해 복구 성금을 기탁했으며, 기아대책이 올해 첫 선보인 시리즈형 모금 캠페인 '희망팔찌 캠페인' 시즌3의 앰버서더로 동참하는 등 선한 영향력을 확대하고 있다.

신예은은 지난달 29일 서울 강서구 기아대책 본사에서 열린 위촉식에서 "배우로서 가장 큰 꿈과 목표는 선한 영향력을 넓히는 것"이라며 "배우로서 활동하며 받은 사랑을 기아대책을 통해 도움이 필요한 이웃에게 나누고, 희망을 전할 수 있도록 최선을 다할 예정"이라고 소감을 전했다.

최창남 희망친구 기아대책 회장은 "따뜻한 마음을 지닌 신예은 홍보대사의 참여는 아이들과 후원자들에게 큰 힘이 될 것"이라며 "앞으로도 신예은 홍보대사와 함께 국내외 아동들에게 사랑을 전하고 지속가능한 변화를 만들어가겠다"고 말했다.

기아대책 홍보대사는 국내외 빈곤 종식을 위한 기아대책의 활동에 동참하며 이웃에 희망을 전하는 역할을 담당하고 있다. 현재 배우 박신혜, 배우 윤은혜, 가수 윤도현, 배우 김혜은, 뮤지컬배우 홍지민 등이 활동하고 있다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



